«Обещание президента не было выполнено»: Ашот Меликян напомнил, что Серж Саргсян сказал журналистам – извините, больше не повторится

Вчера в клубе «Энаран» председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян представил доклад на второй квартал 2017 года, в котором нашли место вызывающие обеспокоенность данные. Согласно докладу, давление на журналистов и насилие по отношению к ним беспрецедентно увеличилось.

Aravot.am поинтересовался, чем обусловлен этот рост, и возможно, что причиной является безнаказанность, мы напомнили также, что власти страны всегда с гордостью заявляют, что мы занимаем довольно высокие позиции по уровню свободы слова, можно ли последние результаты считать шагом назад, Ашот Меликян ответил: «Если сравнить с референдумом и другими избирательными процессами, то число случаев оказания давления беспрецедентное. За тот же период прошлого года эти случаи увеличились в три раза. Это является результатом безнаказанности и сформировавшейся атмосферы. Это вина властей. На международных платформах и внутри страны они утверждают, что у нас полнейшая свобода слова, СМИ работают в условиях свободы, тогда как анализ ситуации свидетельствует об обратном».

На напоминание-вопрос о том, что после событий в Сари-тахе Серж Саргсян призвал журналистов забыть, заявив, что это больше не повторится, и фактически, слова президента не стали реальностью, Ашот Меликян констатировал, что факты свидетельствуют о росте насилия по отношению к журналистам после событий в Сари-тахе: «Фактически, обещание президента не было выполнено».

Обратившись к властям, господин Меликян заявил: «Очнитесь, в противном случае в Армении не будет свободы слова в вашей интерпретации».