Даже в советские годы в Армении был один государственный язык – армянский

Член фракции “Елк” в Совете старейшин Еревана, преподаватель ЕГУ Араик Арутюнян считает, что присвоение русскому языку в РА статус государственного довольно длительный процесс.

Напомним, что недавно в ходе встречи с парламентской делегацией во главе со спикером НС Ара Баблояном спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России.

Сегодня в ходе обсуждения в «Медиа центре» Араик Арутюнян напомнил, российские чиновники и до этого неоднократно поднимали данный вопрос.

«Это один из внешнеполитических приоритетов России, в частности, присвоение русскому языку статуса второго государственного на пространстве СНГ. Язык – важный инструмент. В 2007 году на самом высоком уровне этот вопрос был поднят российской стороной, власти Армении отреагировали в резкой форме.

Этот вопрос поднимался и в 2010 году, когда обсуждался вопрос открытия иноязычных школ в Армении. И сейчас тоже, это очередная попытка зондажа, с целью выяснения общественного отношения к вопросу. Я рад, что общественность реагирует вполне понятно и резко. Это свидетельствует о том, что уступки в этом вопросе неприемлемы. Люди, которые находятся в разных лагерях, с различной идеологической ориентацией имеют единую позицию по этому вопросу. Наша реакция будет очень резкой»,- отметил он.

Напомним, что председатель комиссии по внешним отношениям НС Армен Ашотян ранее заявил, что русский язык в Армении не может получить статус официального.