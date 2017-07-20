Обязательно ли официальному Киеву подпевать Азербайджану в его реваншистских фантазиях? – Павел Шехтман

Президент Порошенко, побывав в Баку в 2016 году, сравнил крымскую проблему с карабахской и сделал заявление о неприемлемости статус-кво (т.е. фактически призвал Азербайджан как можно скорее начать новую войну против карабахских армян). И это, заметим, при том, что фактически весь мир давно признал право карабахских армян на самоопределение. Официальная формула, которая озвучивается Западом, включая Госдеп, заключается в том, что карабахский вопрос должен решаться мирным путем при учете права на самоопределение и нерушимости границ. Об этом в статье «Союз с Азербайджаном необходим Украине. Но обязательно ли подпевать Азербайджану в его реваншистских фантазиях?», опубликованной украинским изданием «Гордон», пишет преследуемый в России и в настоящее время проживающий в Украине российский гражданский активист, историк и популярный блогер Павел Шехтман и далее продолжает:

Как реально видится решение этой задачки на квадратуру круга и видится ли оно вообще – в данном случае неважно. Важно, что подход цивилизованного мира к конфликту включает в себя признание права армян на самоопределение и недопустимости военного решения вопроса, и именно из этого исходит его политика: непризнание самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики де-юре с элементами признания де-факто.

Отождествление же крымской, донбасской и карабахской проблем – это палка о двух концах. Чем занимается путинская пропаганда, как не таким отождествлением, доказывая, что в Крыму и “Новороссии” произошло общенародное восстание против национального угнетения и геноцида?

Потому что Карабах если реально и имеет что-то общее с Крымом и Донбассом, так это то, что в Крыму и Донбассе Лубянка и Старая площадь начали фейково копировать карабахские образцы. Между тем в Нагорном Карабахе в 1988 году началось движение, реально носившее общенародный, национально-освободительный и антиимперский характер, и началось оно со всеобщей забастовки. В этом, кстати, было отличие карабахского движения от других тогдашних движений национальных меньшинств и национальных автономий (Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье), которые апеллировали к имперскому центру.

Армянское карабахское движение, начавшееся в феврале 1988 года и принявшее решительно антсоветский характер после Сумгаитского погрома армян в Баку (которому откровенно попустительствовала Москва) и отказа Москвы выполнить требования о переподчинении Карабаха, было вообще первым крупным антиимперским движением на территории СССР; движение в Прибалтике возникло несколькими месяцами позже. Отсюда армянский анекдот о последних словах Чаушеску, якобы сказавшего перед расстрелом: “Будь проклят этот Карабах! С него все началось!”.

Тема “геноцида русскоязычного населения” и “распятых мальчиков в трусиках”, увы, также имела совершенно реальные образцы в Карабахском конфликте. Ниже привожу отрывок из интервью баронессы Кэролайн Кокс, тогда вице-спикера британской Палаты общин, побывавшей в армянском селе Марага через несколько дней после нападения на него азербайджанских сил:

“То, что мы увидели там, не поддается описанию. Деревня была абсолютно разрушена, точнее – разгромлена. Люди хоронили погибших, вернее, то, что можно было хоронить: останки разрубленных и распиленных на куски тел, сожженных заживо и замученных. На кадрах, сделанных в те дни в Мараге, запечатлены свидетельства произошедшей здесь ужасной резни: обезглавленные и расчлененные тела, останки детей, окровавленная земля и куски тел в тех местах, где азербайджанцы распиливали живых людей. Мы видели острые серпы с запекшейся кровью, которые использовали для расчленения”.

Еще несколько пунктов различий между крымской и карабахской ситуациями. Армяне являются в Карабахе (по-древнеармянски “Арцах”) коренным народом, непрерывно проживающим на своей земле более двух тысячелетий: уже самые первые описания Армении у Страбона и Птолемея, сделанные на рубеже нашей эры, упоминают “Орхистену” (Арцах) в качестве армянской провинции. Армяне реально подвергались дискриминации и вытеснению в Советском Азербайджане: если в 1939 году их в НКАО (Нагорно-Карабахская Автономная область) было 88%, а азербайджанцев 9%, то в 1970 году 80% против 18%, а еще через 9 лет – 75% против 23%.

Отсюда видно, какие темпы набирал процесс в последние десятилетия СССР. С 1988 года в Азербайджане попросту начались этнические чистки армян, к которым в 1991 году присоединилась и Советская Армия, депортировавшая армянские села Северного Карабаха (за пределами автономии). Далее, до начала конфликта не существовало ни одного международного-правового документа, признающего армяно-азербайджанскую границу, и Армения никогда не подписывала ничего, что могло бы быть истолковано как признание за Азербайджаном права на Нагорный Карабах.

Восстание армян в Нагорном Карабахе всеми, кто соприкасался с ним, однозначно воспринималось как исполненное высокого нравственного пафоса – восстание народа за свободу. Не зря его поддержали все антиимперские и демократические силы, во главе с Андреем Сахаровым и Еленой Боннер. Нынешние потуги российской пропаганды направлены именно на то, чтобы перенести эмоциональную поддержку, которую естественным образом вызывало карабахское движение, на фейковые “освободительные” движения в Крыму и “Новороссии”.

Люди, незнакомые с ситуацией, нередко уверены, что карабахская война была инспирирована и реально велась Москвой, то есть судят по ней по образцу нынешней “гибридной” войны. В реальности Москва была однозначно против армян в 1988-91 годах и занимала очень двусмысленную позицию в 1992 году (так, катастрофическое для армян летнее наступление азербайджанцев стало возможным только потому, что правительство Гайдара передало Баку вооружение Советской Армии раньше, чем армянам).

Москва встала на сторону армян только на последнем этапе войны, встала, разумеется, из своих “геополитических” соображений, но это уже совершенно другой вопрос. Так или иначе, хотя бы и благодаря победе в Москве неоимперских сил, а древняя армянская область не только была спасена от резни и этнической чистки, но и получила возможность благополучного экономического развития (нынешняя экономическая ситуация в НКР более чем благоприятна). Можно ли осуждать армян за то, что они ради национального выживания оперлись на помощь московских имперцев? А можно ли осуждать людей, живших во времена Второй мировой войны, за то, что они ради национальных целей были вынуждены опираться на помощь либо Гитлера, либо Сталина?

Положим, это так, скажет читатель, но мне не интересно, почему Армения делает то, что делает, мне интересно, что она делает. Политика есть политика, Порошенко – политик, а не далай-лама и не папа римский. А Армения – преданный сателлит России и голосовала против Крымской резолюции в ООН, а Азербайджан – враг нашего врага. Таким образом, невозможно упрекать президента Украины за то, что он проводит политику, отвечающую национальным интересам.

Итак, политика – это голый интерес без признаков морали? Продолжим этот ход рассуждений. Ведь и Армения позорно проголосовала против крымской резолюции не из ненависти к украинскому народу, а из строго прагматических интересов – Россия является ее единственной, хотя и сомнительной, гарантией против реваншистских поползновений Азербайджана. Она поддержала агрессию Путина… которая ведь тоже была совершена не из каких-то иррационально-злобных соображений, а исходя из определенного понимания национальных интересов России.

Те на Западе, кто требует отмены санкций против России и сотрудничества с ней в “борьбе с терроризмом”, в конечном итоге тоже апеллируют именно к национальному интересу. Дарвиновский мир, построенный на голом “интересе”, мир свободной охоты сильного на слабого – это именно то, что носится в воображении Путина под именем “многополярного мира”. Боюсь, что у Украины в таком мире просто нет шансов: ведь по его законам кто не хищник – тот жертва.

При этом я никоим образом не считаю, что президент Украины должен был пренебречь реальными интересами своей страны и своих избирателей ради неких моральных принципов. Конечно, союз с Азербайджаном объективно необходим Украине. Но обязательно ли этот союз предполагает подпевание Азербайджану во всех его реваншистских фантазиях?

От политика глупо требовать, чтобы он следовал морали там, где это противоречит интересам его страны; но от него можно требовать, чтобы он не выступал на явно несправедливой стороне, даже если это соответствует прагматическим интересам его страны. Одно дело – повторить избитую формулу о нерушимости границ и мирном разрешении вопроса, и совсем другое – поддержать Азербайджан в его намерении вооруженной рукой изгнать армян с их древней земли (а никто не сомневается, что “решение карабахского вопроса” по рецептам Баку состоит именно в этом). Согласитесь, это далеко не одно то же.

Фото – “Гордон”