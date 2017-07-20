Суд в Азербайджане приговорил блогера Александра Лапшина к трем годам тюрьмы

Бакинский суд по тяжким преступлениям сегодня, 20 июля, приговорил блогера Александра Лапшина к трем годам лишения свободы, передает Радио Азатутюн.

Ранее прокурор требовал для Александра Лапшина 6,5 лет тюрьмы.

Против Лапшина были выдвинуты обвинения по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).

Как сообщают азербайджанские СМИ, обвинение по первой статье было снято. Суд пришел к заключению, что обвинение по данной статье не нашло своего подтверждения.

В итоге Александр Лапшин был признан виновным по статье 318.2 (незаконное пересечение госграницы) и приговорен к трем годам заключения в колонии общего режима.

На предыдущем заседании 19 июля Лапшин, выступая с последним словом, заявил, что не согласен с выдвинутыми обвинениями, но выразил раскаяние в связи с поездками в Нагорный Карабах. Блогер отметил, что «перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости».

Напомним, 40-летний блогер, имеющий гражданство России, Израиля и Украины, обвинялся в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана, нарушении законодательства о территориальной целостности страны, посещении Нагорного Карабаха без разрешения официального Баку.

Лапшин в апреле 2011-го и октябре 2012 года посетил Нагорный Карабах и в социальных сетях дважды призвал признать независимость Карабаха.

По требованию властей Азербайджана 14 декабря прошлого года он был арестован в столице Беларуси Минске. Баку потребовал от Минска выдачи Лапшина. Несмотря на возражения Москвы, 7 февраля этого года блогер был экстрадирован из Беларуси в Азербайджан.