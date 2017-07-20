Трамп-младший, Манафорт и Кушнер дадут показания в Конгрессе США на слушаниях следующей недели

Американские сенаторы объявили, что старший сын президента Дональда Трампа, бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт, а также старший советник Белого дома и зять Трампа на следующей неделе дадут показания о встрече с российским адвокатом, которая, якобы, располагала разоблачительной информацией о кандидате в президенты от демократов, экс-госсекретаре Хиллари Клинтон. Об этом передает Голос Америки.

Слушания пройдут в двух разных комитетах верхней палаты Конгресса. Комитет Сената по вопросам судебной власти заслушает Трампа-младшего и Манафорта на открытом заседании в среду 26 июля.

В понедельник 24 июля комитет Сената по разведке заслушает показания Кушнера, но эти слушания будут закрытыми.

Просьба комитета по вопросам судебной власти заслушать Трампа-младшего и Манафорта в открытом заседании была одобрена спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим масштаб вмешательства и влияния российского правительства на президентские выборы в США в прошлом году.

Адвокат Кушнера Аббе Лоуэлл сообщил, что его клиент добровольно согласился выступить в комитете по разведке и будет сотрудничать с расследованием. По словам Лоуэлла, Кушнер «рад возможности помочь оставить этот вопрос в прошлом».

Фото – Голос Америки