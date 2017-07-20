Фактически, Путин становится Эрдоганом-2: «Грапарак»

Есть и третья группа, которые сегодня помалкивают. Да, это та группа, которая в свое время не жалела сил и усердия, чтобы убедить нас, армян, что ЕАЭС – это правильно, его 250-миллионный рынок, что Армения становится мостом для всего армянского бизнеса, чтобы наладить отношения с этим рынком и т.д. и т.п.

Говорите же, господа! Глава инициативы ЕАЭС Путин перед нами, как в свое время Язкерт, поставил вопрос отступничества от языка и веры. Ведите же нас ко новому Аварайру, почему замолкли?

Конечно, плевать на права водителей-армян, если они будут действовать в России за счет прав родного языка. Но вопрос не в этом. Мы должны попытаться понять, почему нам навязывается эта склока, спор, ничем не обоснованное предложение Эдмона Марукяна, наше бессмысленное прыганье вокруг этого. В общем и в целом, почеему нам предлагается эта ложная повестка – борьба против ОДКБ и ЕАЭС? И, самое важное, кто ее нам навязывает?

Пока нет у нас ответов на эти вопросы, нужно всего лишь быть умнее и не делать шаговв, которые могут способствовать этому разбою по втягиванию Армении в эти странные игры. Почему наше правительство не заявляет, что это абсурд, когда гражданин Армении с полученными в РА водительскими правами пересекает всю Европу, Турцию, Грузию, однако, водить машину в России не имеет права?

Получается, что Путин – самый умный руководитель, да? Когда в твоей стране выборочно ограничиваешь законную деятельность гражданина какой-либо страны, то это называется санкциями против данной страны.

С угрозамми применить санкции против Армении выступал еще и Эрдоган, заявив, что Турция депортирует армянских торговцев. Путин, фактически, становится Эрдоганом-2. Кто должен обо всем об этом говорить Москве до того, как начать процесс Armexit или прервать отношения с Кыргызстаном, Беларусью и Казахстаном и еще удобнее разместиться под Россией? Хочу сказать, что вместо борьбы пытаемся напугать Россию тем, что выйдем из ЕАЭС. Можно подумать, мы туда вошли по своей воле и своими же силами оттуда выйдем. Не нуужно никого смешить.

Эдик АНДРЕАСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»