Пентагон выразил Анкаре обеспокоенность в связи с публикацией данных о базах США в Сирии

Министерство обороны США выразило правительству Турции обеспокоенность в связи с публикацией государственным агентством Anadolu информации о расположении американских баз на севере Сирии.

Как заявил Радио Свобода представитель Пентагона Адриан Ранкин-Геллоуэй, предание гласности таких сведений ставит под удар силы коалиции и может помешать проведению военных операций против группировки “Исламское государство” (запрещена в России). Ранкин-Геллоуэй сказал, что подтвержденных данных об источнике указанной информации нет.

В ходе вооружённого конфликта в Сирии усилились разногласия между Вашингтоном, поддерживающим в том числе курдских повстанцев, воюющих на стороне оппозиции, и Анкарой, считающей, что сирийские курды связаны с запрещённой в Турции Курдской рабочей партией.

На снимке – американский инструктор с курдскими бойцами (Сирия)

Фото – Радио Свобода