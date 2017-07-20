Глава МВД Грузии отстранил от должностей ряд высокопоставленных чиновников в связи с делом Афгана Мухтарлы

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили представил сегодня на специальном брифинге промежуточный отчет о ходе следствия по делу Афгана Мухтарлы, предположительно похищенного в Тбилиси и перевезенного в Баку, где он находится под стражей. Об этом передает Эхо Кавказа.

Мгебришвили отметил, что на время расследования обстоятельств похищения Мухтарлы отстранены от занимаемых должностей начальник Пограничной полиции МВД и начальник службы контрразведки СГБ Грузии. Это сделано для того, чтобы снять любые вопросы, связанные с этим делом.

“Очень важно, чтобы у общества не осталось никаких вопросов по поводу следствия, эффективности контроля границ и деятельности контрразведки. Поэтому принято решение, что начальники тех служб, которые непосредственно ответственны за контроль госграницы и контрразведки, на время следствия будут отстранены от занимаемых должностей. Мы, руководство ведомство, уверены, что наши сотрудники невиновны, но следствие не имеет право исключать какие-либо версии, и поскольку в любом случае граница была нарушена, при невыясненных обстоятельствах, было принято такое решение. Временное отстранение этих сотрудников – это очень важный шаг, чтобы в будущем не было необоснованных интерепретаций этого дела”, – заявил министр внутренних дел.