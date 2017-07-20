«Не будем молчать!»: американские конгрессмены и акция протеста армян перед резиденцией турецкого посла в США

«Мы не собираемся молчать!», – под этим лозунгом проходила акция протеста представителей армянской, курдской и езидской общин перед резиденцией турецкого посла в Вашингтоне. Акция была организована в знак протеста по поводу инцидента, имевшего место здесь же – 16 мая, когда представители охраны президента Турции Эрдогана напали и избили проводивших мирную акцию протеста американцев.

«Мы крайне возмущены тем, что он вместе со своими разбойниками грубо вмешался в мирную акцию протеста», – отмечает конгрессмен Макговерн.

По словам конгрессмена Джина Сарбанеси, он и представить не мог, что такое возможно на американской земле:

«Это свидетельствует о том, насколько глубоки корни насилия, агрессии в Турции».

Несмотря на жаркую погоду, в акции протеста принимали участие десятки американцев, представляющих армянскую, курдскую и езидскую общины. По словам исполнительного директора Армянского национального комитета Америки Арама Амбаряна, это для них принципиальный вопрос:

«Мы сегодня здесь для того чтобы сказать Турции, что она не имеет права попирать права американцев».

По словам Амбаряна, на протяжении многих лет Турция пыталась оказать влияние на политику США с целью предотвращения признания Геноцида армян, а этот инцидент стал кульминацией этой политики.

«Голос Америки» попросил комментарии в посольстве Турции, однако в момент публикации материала ответа из диппредставительства еще не было.

Подробности материала читайте на сайте Армянской службы «Голоса Америки»