Серьезный удар по репутации Нагорного Карабаха: «Союз информированных граждан»

Вчера парламент Нагорного Карабаха переизбрал Бако Саакяна на пост президента страны на время так называемого переходного периода. Этот период продлится 3 года, после чего в Арцахе будут проведены общереспубликанские выборы.

В Арцахе 2-ой срок президентства Бако Саакяна уже подходил к концу, и согласно действующей уже несколько десятков лет конституции он больше не мог занимать должность президента. Однако, 20-го февраля этого года в Конституцию были внесены изменения, в результате которых у Саакяна появилась возможность быть переизбранным на должность президента «переходного периода», а уже с 2020 года и дважды избираться президентом.

Иначе говоря, в результате конституционных изменений Бако Саакян смог в 3-ий раз стать президентом Нагорного Карабаха и получил право быть переизбранным на этот пост еще дважды.

Это может привести к тому, что начатое в 2017 году президентство Саакяна продлится 23 года и закончится в 2030 году (если к этому времени не будет новых конституционных изменений). Это период, присущий классическому авторитарному режиму.

Демократия?

В современном лексиконе этот процесс называется «угождать конституцией интересам одного лица». Иначе говоря, для исполнения желания обойти конституционное ограничение управления страной одним лицом осуществляется изменение конституции. Свидетелем этого мы были в Беларуси, странах Средней Азии, Азербайджане и других странах, далеких от цивилизации.

Несомненно, многие могут настаивать, что Бако Саакян и новая конституция были избраны демократическим путем, и это воля народа Арцаха. Однако тот факт, что голосование не было сфальсифицировано, еще не означает, что имеем дело с демократическими процессами. Например, можно сказать без сомнения, что выборы в Северной Корее тоже не сфальсифицированы, а у Ким Чен Ина есть поддержка в более чем 99 процентов. Тем не менее, с позиций демократичности эта страна находится на последнем месте.

Избрание Бако Саакяна президентом Нагорного Карабаха на 3-ий срок, по сути, вывело Арцах на один уровень с Азербайджаном, где Ильхам Алиев также был избран на 3-ий срок.

Однако, к сожалению, это не единственная антидемократическая тенденция за последние годы в Арцахе. В 2015 году в Бердзоре полиция НКР подвергла жестокому избиению представителей мирного автошествия, организованного инициативой «100-летие без режима», а в 2016 году похитила и подвергла жестокому избиению оппозиционного депутата Национального Собрания НКР Айка Ханумяна… Причем, несмотря на то, что имена лиц, совершивших преступление, в обоих случаях были известны, ни один из них не оказался за решеткой, что также присуще авторитарным государствам.

Международная репутация

Однако, в случае Арцаха вопрос не только в демократии. В случае Арцаха вопрос также касается международного рейтинга, который напрямую влияет на безопасность, международную поддержку и усилия по сдерживанию Азербайджана.

Десятилетиями Арцах считался единицей, имеющей относительно демократический порядок, которая отделилась от деспотичного Азербайджана. Естественно, с точки зрения распространения демократии в мире было бы крайне нежелательно присоединение демократически живущего народа к деспотичной стране.

Это было озвучено на разных площадках как властями Армении, так и представителями гражданского общества. Европейские и американские деятели высоко ценят демократию и ее распространение, и защиту. Это намного более важный довод, чем взывание к «историческим землям».

Деятелям, придерживающимся демократических ценностей, очевидно, что следует защищать Арцах от деспотичного Азербайджана. Именно по этой причине никакая демократическая страна не ввела санкции в отношении Армении и Арцаха за «захват» части территории Азербайджана.

Однако, если Нагорный Карабах становится авторитарным и не уважающим права человека государством, практически как Азербайджан, мотивация защитить Карабах от Азербайджана радикально уменьшится. Арцах больше не будет рассматриваться как островок цивилизации, желающий отделиться от деспотичного Азербайджана, а конфликт будет рассматриваться как территориальный спор двух стран (а в территориальном споре преимущество у Азербайджана).

Тем не менее, власти Арцаха предпочитают подвергнуть избиению оппозиционеров и остаться «пожизненным» президентом, а не обеспечить международную репутацию Нагорного Карабаха.

Даниел Иоаннисян

«Союз информированных граждан»