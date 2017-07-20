МО Украины: в Донбассе за сутки погибли 9 украинских военных, еще 5 ранены

В результате сегодняшнего обстрела пророссийскими боевиками населенных пунктов Красногоровка и Новгородское на Востоке Украины пятеро украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Как передает УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, начав сегодняшний брифинг по ситуации в зоне АТО за последние сутки.

«После 4 часов утра российско-оккупационные войска открыли мощный огонь из минометов, артиллерии калибра 122 мм, танков и установок «Град-П» в районе Красногоровки. По предварительной информации, украинские войска в результате этого обстрела понесли значительные потери: 4 военнослужащих погибли, двое ранены», – сказал Лысенко.

Он также добавил, что в результате обстрела пострадали и жилые кварталы Красногоровки, там поврежден дом. «Кроме того, еще один украинский воин погиб при обстреле Новгородского на Донецком направлении», – отметил Лысенко.

Также за минувшие сутки в результате боевых действий в Марьинке погиб один украинский военный. А в Новотошковском Луганской области группа бойцов сил АТО подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего погибли три человека, еще трое получили ранения средней степени тяжести.

Он резюмировал, что всего по состоянию на 11:00 20 июля в зоне проведения АТО произошло 14 обстрелов со стороны противника, 8 из них – из тяжелого вооружения.

Фото – УНИАН