Вазген Мануян считает предложение главы Госдумы РФ Володина смешным

– Господин Манукян, на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным председатель НС Армении Ара Баблоян поднял вопрос о запрете работать в России водителям по их национальным правам. Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России. Как вы прокомментируете это предложение высокопоставленного российского чиновника?

– Это просто смешно. Знаете, что удивительно? Английский получил распространение, стал международным языком, и, в Индии, например, он имеет статус второго государственного, однако никто никого не принуждал, жизнь привела к этому. Смешно, когда какая-то страна искусственно, используя водительские права как повод, поднимает этот вопрос. Несмотря на то, что предложение было озвучено на таком уровне, оно вряд ли можно считать официальной позицией России.

Водительские права можно использовать во всех странах мира. В 1949-м году в Женеве была подписана конвенция, согласно которой в стране, подписавшей документ действуют не национальные водительские права, а международные. В 1968 году была принята Венская конвенция, к которой присоединились и Россия, и Армения. Согласно документу, национальные водительские права любого государства действуют в присоединившихся к конвенции других странах. Хотя, здесь есть некоторые различия. Например, Бразилия также подписала Венскую конвенцию, но требует, чтобы национальные права внутри страны переводились и заверялись у нотариуса, и это нормально, подобные тонкости могут быть, но поднимать государственный вопрос, говорить, что нужно менять Конституцию из-за водительских прав, это просто смешно и неприемлемо.

– Это требование, фактически, противоречит международным конвенциям.

– Это всему противоречит.

– А этот шаг России не повредит отношениям Армения – ЕАЭС? Некоторые наши политические круги уже поднимают вопрос отказа от ЕАЭС.

– Нельзя все настолько усложнять. Конечно, вся эта история с языком – полный бред, однако такие глупые заявления будут и в будущем. В конце концов, люди забывают, что независимо от того, что Россия является державой, мы с правовой точки зрения стали частью этого союза на равных условиях. Возможно, мы не привыкли к этому, но все именно так, мы можем предъявлять наши требования. Эта структура находится на этапе формирования, и столкновения интересов будут и в будущем, однако для этого у нас есть президент, Национальное Собрание, правительство, которые должны решать эти вопросы, продвигать интересы нашей страны и поднимать вопросы перед ЕАЭС, как страна, у которой равные права. Но обижаться по каждому поводу несерьезно.

vazgenmanukyan.am