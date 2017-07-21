Глава МИД Турции назвал заявления Берлина «угрозами и шантажом»

Deutsche Welle. Отношения между Турцией и Германией не могут быть построены на угрозах и шантаже, заявил в четверг, 20 июля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Таким образом он отреагировал на заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) об изменении внешнеполитического курса ФРГ в отношении Турции. Чавушоглу признал, что две страны переживают “кризис доверия” и обвинил в нем “политику двойных стандартов” по отношению к Турции, которую проводит Германия.

Ранее представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрахим Калин обвинил Германию в попытке оказать влияние на турецкий суд. “Они хотят, чтобы турецкие суды постоянно исполняли приказы, которые они им отдают. Прежде всего, это неуважение к турецкому правосудию”, – подчеркнул он.

Турция зовет законопослушных немцев на отдых

Особенно задели турецкие власти предостережения немецким туристам с большей осторожностью подходить к поездкам в Турцию и возможное ограничение инвестиционной активности немецкого бизнеса.

“У нас нет проблем с законопослушными немцами. Они наши гости, и мы хотели бы еще больше туристов из Германии”, – отметил Калин. Он также предостерег от смешивания политики и экономических интересов. Враждебное отношение к Эрдогану достигло в Германии уровня “мании преследования”, добавил он.

“Как раньше уже не будет”

Зигмар Габриэль в четверг заявил, что отношения с Турцией “невозможно развивать как прежде”. По его словам, на каждое новое обострение со стороны Анкары правительство Германии старалось реагировать спокойно в надежде, что турецкие власти начнут действовать разумно. И каждый раз в Берлине были “разочарованы”.

Габриэль напомнил о недавнем аресте в Стамбуле немца Петера Штойдтнера (Peter Steudtner) и еще пяти правозащитников, которых турецкие власти обвиняют в поддержке террористической организации. Несколько месяцев назад по сходному обвинению в Турции был арестован корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel), который до сих пор находится в предварительном заключении.