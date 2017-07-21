Это возмутительно, что Россия продает наступательное оружие Азербайджану: Варткез Арцруни – видео

«Это возмутительно, что Россия продает Азербайджану наступательное оружие», – в эксклюзивном интервью Информационному Центру «Еркрамас» заявил известный российский общественный деятель, основатель и попечитель Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Варткез Арцруни. По его мнению, более активную роль в этом процессе должна играть армянская община России.

Варткез Арцруни, в частности, отметил: «Объяснение в России такое: ну, не купят у нас – купят в другом месте. Но я считаю, что с моральной точки зрения – это возмутительное дело. Нельзя этому агрессору продавать именно российское оружие. Очень тяжело армянам объяснить, почему именно ближайший союзник Армении продает Азербайджану оружие. Нормальные люди понять этого не могут. Но хотя блокада на сегодняшний день продолжается, Армения в отношении вооружений Азербайджану не уступает. Что же касается армянской общины – ну, конечно, она должна играть более активную роль в этом вопросе. Я удивляюсь, почему президент Союза Армян России Ара Абрамян не задает эти вопросы руководству России. После моего выступления в РИСИ были вынуждены еще раз собрать конференцию с приглашением советника президента».

Издание напоминает, что Варткез Арцруни ранее осветил тему продажи Азербайджану российского оружия в своем выступлении в Российском институте стратегических исследований (РИСИ), видеозапись которого предлагается вниманию читателей:

СПРАВКА: Варткез Багратович Арцруни – генеральный директор холдинга «АРТС Инвест». Заслуженный строитель России. С 1979 года работал заместителем председателя Совета министров Армянской ССР. Активный участник спасательных и восстановительных работ в Ташкенте и Армении, пострадавших от землетрясений. В 1970-90-е гг. – руководитель крупнейших строительных организаций Москвы. Создатель уникального духовно-культурного центра армян России в Москве (2013). Меценат. Издатель книг по истории Армении, стран Закавказья, Ближнего Востока. Основатель и попечитель Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Удостоен правительственных и церковных наград.