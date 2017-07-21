Андраник Мигранян – об особенностях Сержа Саргсяна: видео

Глава ФСБ РФ Александр Бортников в своей терминологии употребил выражение Республика Карабах. Вчера в клубе «Спутник Армения» журналисты спросили российского политолога, кандидата исторических наук Андраника Миграняна, можно ли считать это месседжем, адресованным Азербайджану. Он ответил, что, естественно, выражения, символы играют важную роль и очень часто эти месседжи посылаются сознательно, однако он не знает, в каком именно контексте Бортников это говорил.

Андраник Мигранян напомнил, что в 1984-м году Рейган признал геноцид армян, потом сказали, что он стар и иногда путает государства: «Полагаю, Бортников влиятельный, серьезный человек, я не знаю, что он имел в виду, не могу дать оценку».

Отвечая на вопрос о том, что в своем недавнем интервью Серж Саргсян говорил о продаже оружия, о Карабахском вопросе, были ли новые подходы в этом интервью, Андраник Мигранян начал расхваливать Сержа Саргсяна. Он, в частности, сказал, что искренне уважает и очень хорошо относится к Сержу Саргсяну: «Я вообще в армянской политике редко встречаю людей, которые столь четко формулируют собственные мысли и представляют свою логику в том или ином вопросе».

Мигранян отметил также, что ему приятно слушать, как Серж Саргсян отвечает на тот или иной вопрос: «Он в этом интервью не стал избегать вопросов, в том числе и касательно его политического будущего, Именно в этом особенность президента Армении. Это говорит и о его опыте, в конце концов, он уже столько лет в политике».

Что касается армяно-российских отношений, то Серж Саргсян, по словам Миграняна, смог осторожно выразиться, четко сказать, чти это наш союзник, у него есть свои интересы, и мы должны максимально воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет нам наш союзник.

Миграняну особенно понравились слова Сержа Саргяна о том, что мы должны полагаться только на себя, на армянскую армию, на нашего солдата.