 Заключенный пришел в ночной клуб развлечься из колонии, и его ранили ножом: назначено расследование

Как мы уже сообщали, в ночь на 20 июля, в 03.50, с тяжелыми ранениями в медицинский центр Гюмри поступил 34-летник Артак Диланян, у него было колото-резаные кровоточащие раны верхней части правого запястья, левого запястья, геморрагический, травматический шок. Диланян, больше известный как Адло, ранения получил рядом с газозаправочной станцией, которая находится напротив ночного клуба «Релакс».

Адло, по предварительной информации, пришел в ночной клуб, но развлечение закончилось выяснением отношений и поножовщиной.

Самое интересное во всей этой истории то, что Адло – заключенный и отбывает свой тюремный срок в уголовно-исполнительном учреждении «Артик». Несколько лет назад с его участием произошла авария, в результате которой два человека погибли.

20 ноября 2014 года Артак Диланян был приговорен к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы, считаясь осужденным открытого исправительного учреждения.

Aravot.am поинтересовался в отделе по связам с общественности министерства юстиции РА, имел ли последний право беспрепятственно покидать место отбывания наказания, тем более – в ночное время. Нам сказали, что Артак Диланян, будучи осужденным исполнительного учреждения открытого типа, имел право на передвижение без сопровождения, что предусмотрено 8-м пунктом внутреннего устава. До этого случая – вечером он был в учреждении, в журнале есть его подпись. Он ночью вышел из УИУ, однако не через основные ворота, поэтому и остался незамеченным. А как именно он это сделал, в министерстве не знали, нам передали, что назначено расследование, выясняются обстоятельства. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

А есть ли подозреваемые в деле нанесения Адло ножевых ранений? Прокурор марза Ширак Карен Габриелян сказал нам, что в поле зрения оперативников есть подозреваемый, сейчас предпринимаются соответствующие действия.