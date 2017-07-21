Ара Баблоян: США занимают ключевое место в политической и экономической жизни Армении

20 июля Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Ричарда Миллса.

Приветствуя посла в НС, спикер парламента выразил надежду на постоянство подобных встреч. А.Баблоян подчеркнул, что Соединенные Штаты, являясь одним из дружественных стран и важных партнеров Армении, занимают ключевое место в политической и экономической жизни Армении.

Особо выделив роль парламентской дипломатии в двусторонних отношениях, глава парламента отметил необходимость взаимных визитов и укрепления связей.

Обратившись к Нагорно-Карабахскому конфликту, А.Баблоян подчеркнул важность усилий США как страны-сопредседателя МГ ОБСЕ в мирном урегулировании проблемы, обеспечении мира и стабильности в регионе.

Председатель НС заметил: “Каждый раз, когда имеем жертвы, я переживаю огромную боль. Жизнь каждого человека для меня – высшая ценность и не имеет значения, с какой стороны гибнут парни”.

Поблагодарив за теплый прием, Ричард Миллс в свою очередь высоко оценил гуманную позицию А.Баблояна. Посол заверил, что новая администрация США продолжает оставаться верной обязательству участвовать в процессе МГ ОБСЕ.

“На парламентской площадке в полемике, отражающей надежды и мечты, озабоченности и вызовы граждан Армении, ключевым является плюрализм мнений. Мы готовы к повышению доверия к вашим государственным институтам в борьбе с коррупцией и к поддержке Ваших усилий и усилий ваших партнеров по укреплению взаимосвязей двух наших народов”, – отметил г-н Миллс.

Собеседники с удовлетворением констатировали прогресс в последние годы в армяно-американском сотрудничестве в различных сферах.

На встрече говорилось также о парламентской системе правления, предпринимаемых шагах по развитию демократии и борьбе с коррупцией в Армении.

Пресс-служба Аппарата Национального Собрания Армении