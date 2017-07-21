Грачья Арутюнян экстрадирован в Армению: Минюст

Осужденный в России Грачья Арутюнян накануне был экстрадирован в Армению. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Армении, передает Радио Азатутюн.

В сообщении отмечается, что согласно европейской конвенции «О передаче осужденных» Арутюнян будет отбывать оставшийся срок наказания в Армении.

После признания компетентным судом Республики Армения приговора компетентного суда Российской Федерации и распоряжения об исполнении приговора вид исправительного учреждения и место отбывания наказания Арутюняна определит Комиссия по распределению Уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции.

Работавший в России водителем грузовика гражданин Армении Грачья Арутюнян в июле 2013 года стал виновником ДТП, жертвами которого стали 18 человек. Он был приговорен российским судом к шести годам и девяти месяцам лишения свободы.