Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:09 | Июль 21 2017
18:09 | Июль 21 2017

Карен Карапетян и представитель «Allianz Group» обсудили возможности сотрудничества в сфере страхования

Карен Карапетян и представитель «Allianz Group» обсудили возможности сотрудничества в сфере страхования

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня регионального директора компании «Allianz Group» Антуана Иссая. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Армении.

Компания оказывает финансовые услуги в сферах страхования и управления активами.

Собеседники обсудили возможности сотрудничества в сфере страхования.

Региональный директор «Allianz Group» отметил, что компания заинтересована в развитии деятельности в Армении, а также в выходе на рынки третьих стран через республику.

Премьер Армении, приветствуя заинтересованность «Allianz Group», коснулся инициированных правительством РА реформ в различных сферах и в частности политики по поощрению иностранных инвестиций.

Карен Карапетян отметил, что правительство готово обсудить перспективы представляющих обоюдный интерес программ.

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Рубрики: Официальные, Экономика

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