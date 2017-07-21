Путин встретится с Алиевым в Сочи сегодня: Кремль

Президент России Владимир Путин сегодня вечером в Сочи проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Радио Азатутюн.

По словам Пескова, сегодня весь день Путин будет находиться в Сочи, где посетит образовательный центр «Сириус», пообщается с детьми.

Пресс-секретарь президента РФ, однако, не уточнил, с какой целью встречаются Путин и Алиев и какой будет тема их переговоров.

Ранее российские «Известия» написали, что Кремль пытается усадить президентов Армении и Азербайджана за стол переговоров до конца этого года и что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сделал сторонам такое предложение.

Вчера, однако официальная Москва опровергла сообщения российских СМИ о том, что Кремль пытается организовать встречу Саргсян-Алиев.

На снимке – встреча президентов России и Азербайджана – Владимира Путина и Ильхама Алиева – в Баку, 8 августа 2016г (фото – Радио Азатутюн)