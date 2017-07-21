Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:57 | Июль 21 2017
19:57 | Июль 21 2017

«Ходили в туалет»: Лавров «пошутил» о еще одной встрече Трамп-Путин – видео

«Ходили в туалет»: Лавров «пошутил» о еще одной встрече Трамп-Путин – видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что у Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита G20 в Гамбурге могло быть больше трех встреч, о которых стало известно в СМИ. Об этом он рассказал в интервью NBC News, которое вышло утром в пятницу, 21 июля, передает Европейская правда.

“Ну, возможно, они пошли в туалет вместе. И это был четвертый раз”, – сказал Лавров.

“Когда родители приводят вас в детсад, вы общаетесь с другими людьми, которые ждут в этой же комнате, прежде чем пойти в класс?” – добавил Лавров.

Когда журналист напомнил Лаврову, что саммит G20 – это не детский сад, Лавров отметил, что говорит с точки зрения логистики. Мол, перед стартом официальных событий есть комната, в которой лидеры собираются. И там могут неофициально пообщаться.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что у Трампа и Путина на саммите G20 была вторая встреча, о которой сообщали официально. Впоследствии Трамп заявил, что его вторая беседа с президентом РФ Владимиром Путиным в основном была обменом “любезностями”.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда