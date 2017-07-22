Промышленность Арцаха выросла на 43%

Согласно последним данным статистической службы Республики Арцах, за январь-май месяцы по сравнению с тем же периодом времени прошлого года промышленность выросла на 43 %.

В беседе с Aravot.am глава Статистической службы Арцаха Карен Нерсисян отмечает, что в первые пять месяцев текущего года объем промышленного производства составил свыше 29 млн. драмов, для сравнения, в тот же период времени прошлого года сумма составила 20 млн, т. е. рост составил 43%.

Как отмечает глава службы, если разделить по отраслям, то горнодобывающая промышленность, а также производство отрытых рудников выросло на 71%, производство обрабатывающей промышленности – на 6 %, рост электроэнергии, газа составил 13 %.

По его словам, показатели роста одного из основных видов промышленной продукции – электроэнергии маленькие – 138.6 млн. кВТ/ч, в тот же период времени прошлого года эта цифра составляла 137.1 млн. кВТ/ч., а промышленность металлургического концентрата составила 21383 тонны (рост по сравнению с прошлым годом составил 319%).

Говоря о работе статистической службы, Карен Нерсисян отмечает: «За последние несколько лет у нас намечается прогресс: мы выполняем расчет индекса экономической активности, внешней торговли и потребительского индекса и так далее, в результате у нас есть реальная информация о бедности, безработице, у нас есть соглашение с Центральным баком РА, в рамах которого публикуется информация о макроэкономических и финансовых показателях».

По словам главы статистической службы, сейчас обсуждаются возможности внедрения массового сельскохозяйственного расчета и электронных расчетов.

Давид Абагян