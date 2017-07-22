Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 12:06 | Июль 22 2017
12:06 | Июль 22 2017

60 000 детей 600 школ шести марзов Армении в течение 180 дней в год будут получать питание

60 000 детей 600 школ шести марзов Армении в течение 180 дней в год будут получать питание

Министр образования и науки РА Левон Мкртчян и руководитель армянского представительства Всемирной продовольственной программы ООН Паскаль Мишо подписали соглашение о продолжении программы «Стабильная школьная еда». Срок действия программы истек 30 июня 2017 года. Теперь программа будет действовать до 31 декабря 2018 года.

«Параллельно готовится также стратегия программы «Стабильная школьная еда», которая предусматривает продолжение программы и ее развитие до 2025 года. Программа школьной еды – одна из самых удавшихся наших инициатив, она имеет не только социальное значение, это имеющее важное воспитательное значение мероприятие, которое в раннем школьном возрасте формирует важные правила сосуществования»,- после церемонии подписания заявил министр образования и науки Левон Мкртчян.

В текущем году программа коснется 60 тыс. детей, учащихся детских садов и младших классов в около 600 школах шести марзов Армении. Им будет предоставлена еда на протяжении 180 дней в году, 5 дней – еженедельно, до июня 2018 года.

Министерство образования и науки РА

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Рубрики: Образование, Официальные

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