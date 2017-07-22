Призывающим выйти из ЕАЭС следовало бы предложить конкретную альтернативу: Э.Шармазанов

Присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), по мнению вице-спикера Национального Собрания Армении, пресс-секретаря правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуарда Шармазанова, было не чисто политическим решением, а политическим решением, подкрепленным четкими экономическими расчетами. Об этом передает Радио Азатутюн.

«Если есть политические силы, которые призывают к выходу из ЕАЭС, то было бы лучше не говорить об этом в эмоциональной плоскости, а предложить конкретную альтернативу и факты. Когда мы приняли решение вступить в ЕАЭС, мы произвели четкие расчеты – что от этого выиграет наш сельчанин, наш инвестор, наш туризм, экономика», – в четверг после заседания Исполнительного органа РПА в беседе с журналистами сказал Шармазанов, отметив, что Армения присоединилась к 170-миллионному рынку.

«Мы увеличили на 23% экспорт, львиная доля которого приходится на страны ЕАЭС, до 30% увеличилось число туристов. Мы не должны просто делать политические заявления без серьезных обоснований», – сказал вице-спикер парламента Армении.

Напомним, с 1 июня в Российской Федерации вступил в силу новый закон о разрешении на управление транспортным средством, по которому вводится запрет на осуществление в России предпринимательской и трудовой деятельности с иностранными водительскими удостоверениями, в том числе армянскими.

Депутат оппозиционной фракции «Елк» парламента Армении Эдмон Марукян заявил, что новый российский закон противоречит принципу свободного перемещения рабочей силы в ЕАЭС. Оппозиционный депутат сказал, что обратился к председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саргсяну с предложением предпринять шаги по обеспечению реализации соглашения о ЕАЭС и защите интересов граждан Армении. Марукян также заявил, что Армения должна начать процесс выхода из ЕАЭС.

Отметим, что на днях Евразийская экономическая комиссия предложила официальной Москве не распространять спорный закон о запрете на использование иностранных водительских удостоверений на страны-члены ЕАЭС.