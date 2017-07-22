Виталий Баласанян не исключает своего участия в 2020 году в выборах президента Арцаха

Радио Азатутюн. Секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян не исключает, что в 2020 году будет бороться за пост президента Карабаха.

«Время покажет, сейчас преждевременно говорить – да или нет», – в беседе с Радио Азатутюн заявил он.

Виталий Баласанян уже один раз, в 2012 году, баллотировался в качестве кандидата в президенты. Тогда он как оппозиционный кандидат получил 32% голосов. Президентом же с 66% голосов был избран Бако Саакян.

По итогам состоявшегося в начале этого года конституционного референдума Нагорный Карабах перешел от полупрезидентской к президентской системе правления. В ближайшие три года Карабах будет управляться в режиме переходного периода. На этом этапе руководить будет избранный парламентом президент. 19 июля состоялось специальное заседание, на котором парламентское большинство, 28 из 33 депутатов, проголосовали за кандидатуру Бако Саакяна. Единственным соперником Саакяна был бывший мэр Степанакерта, оппозиционный депутат Эдуард Агабекян, получивший лишь 4 голоса.

Оппозиция утверждает, что избрание Саакяна на пост президента, уже десятилетие занимающего этот пост, является антиконституционным.

Между тем, большинство политических сил в парламенте Карабаха утверждают, что Саакян может баллотироваться и на президентских выборах 2020 года.

По словам Виталия Баласаняна, он не представляет, что Бако Саакян может бороться за пост президента также в 2020 году. «Не думаю, что действующий президент будет баллотироваться в 2020 году. Это будут его личные подходы, но мое личное мнение таково, что я не представляю этого», – отметил он.

Баласанян, имеющий звание Героя Арцаха, является отставным генералом Вооруженных сил. В прошлом году в эти дни он вел переговоры между властями и членами вооруженной группы «Сасна црер», захватившей территорию полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване. Вернувшись в Карабах, Баласанян занял должность секретаря Совета безопасности.

На вопрос Радио Азатутюн, почему он не баллотировался на пост президента переходного периода, Баласанян ответил, что этот период длится три года и достичь существенных результатов было бы трудно.

По мнению Баласаняна, в течение ближайших трех лет в Карабахе резких изменений не будет, поскольку президент и правительство остались прежними, и сейчас есть вызовы, которые нужно преодолеть. Что касается выдвижения кандидатуры на президентских выборах 2020 года, то Баласанян сказал, что его окончательное решение будет зависеть от дальнейшего развития событий в Карабахе.

Фото – Радио Азатутюн