Дэниел Фрид: борьба с клептократией в России должна стать составной часть внешней политики США

Хельсинкская комиссия США провела конференцию, посвященную проблемам коррупции в России, передает Голос Америки.

«Одной из главных задач Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является борьба с коррупцией, – заявил, открывая заседание, политический советник комиссии Пол Массаро. – После прихода к власти Владимира Путина почти 18 лет назад, режим в России обычно оценивался с точки зрения усиления цензуры, роста политических репрессий и массовых нарушений прав человека. Но главной особенностью власти Путина стало распространение коррупции».

Мероприятие под названием «Клептократы к Кремле: связи бизнеса с властью в России», прошедшее в одном из зданий Сената США, собрало ведущих экспертов в области российской политики в Вашингтоне.

По мнению Пола Массаро, когда речь заходит о сегодняшней России, политологи и аналитики должны изучать не коррупцию, а клептократию.

«Именно власть воров нигде в мире не реализована сегодня больше, чем в России, – считает он. – За последние 18 лет выросло целое поколение, которое не знает другой власти, кроме власти Путина, и системы власти, откличной от клептократии».

При этом Пол Массаро считает неверным возлагать ответственность «за ситуацию в России» только на президента государства.

«Путина окружает группа лояльных ему людей, которых устраивает эта система», – сказал он.

Как считает старший аналитик радиостанции «Свобода/Свободная Европа» Брайан Уитмор, в последние годы и в США и в Европе «слишком много» говорили об информационной войне, начатой Кремлем, выясняя, как именно российские власти используют СМИ для расширения своего влияния.

«Это всего лишь один из инструментов, которые использует Кремль, – утверждает он. – Слишком просто описывать систему, созданную Путиным, как клептократию. Гораздо важнее, что (российские власти) используют коррупцию, как универсальный инструмент, позволяющий держать под контролем элиту (страны), и гарантировать ее политическую лояльность лично Путину».

Брайан Уитмор уточнил, что именно личная лояльность президенту в России является «гарантией обогащения» и сохранения капиталов для крупнейших предпринимателей и чиновников. Допустившие ошибку – подвергаются публичному наказанию в рамках официально объявленной кампании по борьбе с коррупцией.

Кроме этого, санкционированная высшим руководством государства коррупция позволяет использовать те же методы и во внешней политике, покупая голоса влиятельных «игроков» и заставляя целые политические партии действовать в интересах Кремля.

Важной составляющей этой схемы является, по словам Брайана Уитмора, так называемая «черная касса», полностью контролируемая Кремлем и позволяющая скрыто финансировать любые инициативы в стране и за рубежом.

«Нужно понимать, источники происхождения этой новой идеологии, – уверен аналитик. – Путин является «гибридной» фигурой. С точки зрения происхождения – он продукт Лубянки, но с точки зрения социологии – продукт 90-х годов, когда городские власти Санкт-Петербурга работали в тесной связке с оргаизованными преступными группировками».

По мнению эксперта Фонда «Свободная Россия» Ильи Заславского, многие ошибки, допущенные руководителями стран Запада в отношениях с Москвой, возникли из-за того, что в европейских государствах до сих пор уверены – в руководстве России есть не только «сторонники Путина», но и «либералы».

«Это миф, – подчеркнул Илья Заславский. – Ни Греф, ни Кудрине не являются либералами-западниками, и готовы выполнять все распоряжения Путина так же беспрекословно, как и остальные члены его окружения».

Эксперт считает, что главное отличие нынешней российской элиты от предшественников состоит в том, что Владимиру Путину удалось «взять худшие стороны жизни бывшего СССР», объединив в руководстве страны чиновничью элиту, организованную преступность и силовые структуры.

Еще одной проблемой, как считает эксперт вашингтонского «Атлантического совета» Андерс Ослунд, является постоянно растущий управленческий непрофессионализм руководителей крупнейших российских государственных компаний. При этом в последние годы Кремль последовательно ведет политику уничтожения частного бизнеса, передавая все новые бизнес-активы госструктурам.

«Люди, которые руководят госкомпаниями – не бизнесмены и не предприниматели, они просто личные друзья Путина, – говорит Андерс Ослунд. – Вся экономическая система государства строится на обогащении элиты и усилении роли Кремля. Еще несколько лет назад доля госкомпаний составляла лишь 35 процентов ВВП страны, а теперь эта цифра доходит до 70 процентов».

В качестве примера подобной политики эксперт привел показатели одной из крупнейших компаний страны – «Газпрома».

«Всего лишь три года назад капитализация этой компании составляла 369 миллиардов долларов, – пояснил Андерс Ослунд. – Сегодня она едва превышает 50 миллиардов».

Бывший координатор санкционной политики в Госдепартаменте США, посол Дэниел Фрид, в свою очередь, считает, что борьба с клептократией в России должна стать составной часть внешней политики Соединенных Штатов. Правда, по его мнению, пока администрация президента Трампа ограничивается «половинчатыми шагами».

«Невозможно с одной стороны говорить о том, что мы будем препятствовать агрессии России в разных частях света, а с другой делать попытки наладить сотрудничество (с Москвой) в различных областях», – уверен он.

Фото – Голос Америки