От сопредседателей Минской Группы ОБСЕ Армения ждет более адресных подходов: Армен Ашотян – Ричарду Миллсу

21 июля председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям Армен Ашотян принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Ричарда Миллса. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата НС Армении.

А.Ашотян, приветствуя посла в НС, высоко оценил двусторонние отношения, в том числе на межпарламентском уровне. В этом контексте он подчеркнул важность продуктивного взаимодействия между соответствующими комиссиями парламентов двух стран и активизации контактов депутатских групп дружбы.

В свою очередь посол Миллс поздравил А.Ашотяна с избранием председателем комиссии и отметил необходимость углубления межпарламентского сотрудничества.

“Постоянная комиссия по внешним связям – одна из ключевых структур парламентской дипломатии. Мы надеемся продолжить существующее партнерство уже под Вашим умелым руководством и с пополнившими комиссию новыми членами, фиксируя новые достижения в упрочении двусторонних отношений”, – сказал г-н Миллс.

В ходе встречи стороны обратились также к формированию созданной по инициативе профильной комиссии рабочей группы “Аналитической совет” и к целям ее деятельности. В этом русле обсуждены возможные векторы сотрудничества с посольством США в Армении.

Стороны коснулись региональных проблем. Собеседники подчеркнули важность обеспечения в регионе стабильности и безопасности, мирного урегулирования существующих конфликтов. В этом контексте затронув урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, А.Ашотян подчеркнул важность мирного решения вопроса, обеспечения мира и стабильности в регионе, высоко оценил в данном вопросе роль США как страны-сопредседателя МГ ОБСЕ. Он особо выделил, что от сопредседателей МГ ОБСЕ Армения ждет более адресных подходов.

Обратившись к направлениям сотрудничества двух стран, посол в своем слове подчеркнул прочность взаимоотношений Армения – США.

В завершение встречи стороны коснулись также дальнейшего сотрудничества.