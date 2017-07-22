Кто как восстает

Сразу скажу, что я являюсь сторонником восстания и считаю себя готовым к восстанию. Вопрос в том, кто, против кого и как именно восстает.

Когда звучат слова – «встать, суд идет», я невольно, я бы сказал – инстинктивно встаю, точно так же, как в том случае, когда звучит гимн моей страны. И это несмотря на то, что наш суд сегодня не является независимым, а конкретный судья, как и все остальные должностные лица в Армении, возможно подлец и коррупционер. Это суд Республики Армения, и встать с места для меня вопрос достоинства, гордости, если хотите. И этим я, кроме себя, как гражданина Республики Армения, никого больше не легитимирую. Поскольку большинство наших сограждан, и тем более – проживающих за рубежом наших соотечественников так не думает и не чувствует, считайте, что это моя непокорность, восстание – против всеобщего нигилизма и протестных настроений.

То же самое в более «бытовых» вопросах. Правительство решило штрафовать за выброшенный из машины окурок в размере 16 тысяч драмов. Не представляю, как это будут делать – будет ли приставлен сотрудник полиции к каждому курящему, чтобы тот следил, куда именно курящий бросил выкуренную сигарету. Но саму идею можно только приветствовать. Трендовая «народная» реакция на это решение следующая: «хватит сдирать кожу с народа, какую они зарплату получают, чтобы еще и 16 тысяч штраф платить?».

Протестуют, бунтуют люди. Для того, чтобы угодить этому небрежному, «небритому» подходу, работает также «политическая», «публицистическая» мысль: «Режим стоит перед неразрешимой задачей – наполнить бюджет, вот они и решили найти еще один способ – брать с граждан по 16 тысяч драмов. Наши надежные источники из Баграмяна 26 говорят, что уже известно, в чей карман пойдут эти деньги». И вот я бунтую против этого «национального тренда», я говорю – «надо держать наш город в чистоте». Это весьма оригинальный призыв на фоне сегодняшней общественной психологии.

Большинство людей восстает с насилием, нарушением законов, неуважением и даже с ненавистью к государству, с невежеством, неряшливостью и злобой, рассуждая на скорую руку. Давайте восстанем против этого законопослушностью, добротой и спокойствием. Каждый восстает по-своему.