Полиция Армении призывает граждан не омрачать празднование Вардавара неприятными инцидентами

Полиция Армении призывает 23 июля – в день празднования Вардавара (Праздника преображения Господня) – соблюдать правила сосуществования, демонстрировать благовоспитанность, не омрачать праздник неприятными инцидентами, содействовать сотрудникам правоохранительных органов в деле обеспечения общественного порядка. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook вчера написал пресс-секретарь Полиции Армении Ашот Агаронян.

В частности в его записи говорится следующее:

«В Армении 23 июля празднуется Вардавар – один из любимых и традиционных праздников нашего народа, который символизирует смену года, обновление жизни, любовь, также – проявление взаимного уважения и заботы друг о друге.

К сожалению, некоторые наши граждане именно в этот светлый праздник не проявляют уважения и заботу. Регистрируются инциденты, причиняющие неудобства и беспокойство людям.

Мы призываем граждан соблюдать правила сосуществования, демонстрировать благовоспитанность, не омрачать праздник неприятными инцидентами, содействовать сотрудникам правоохранительных органов в деле обеспечения общественного порядка”.