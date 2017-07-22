Такие достижения качественно меняют Армению: Серж Саргсян

Президент Республики, соучредитель фонда “Луйс” Серж Саргсян 21 июля в резиденции Президента принял стипендиатов фонда 2017-2018 учебного года. На встрече присутствовали также обучающиеся при содействии фонда “Луйс” студенты и выпускники лучших мировых высших учебных заведений.

Стипендиаты фонда представили Президенту Республики выполненные ими и ещё находящиеся в процессе реализации проекты рамках программы “Развиваем Армению вместе”: первые инициативы и успехи в использовании во благо Армении тех знаний и опыта, которые получены ими в лучших вузах мира.

Президент вручил свидетельства присуждения стипендии “Луйс” студентам, которые недавно поступили в учебные заведения. В 2017-2018 гг. стипендий удостоены 60 студентов, поступивших в 8 лучших университетов мира. Серж Саргсян поздравил студентов, пожелал доброго пути и успехов в учёбе. Президент выразил готовность ответить на вопросы, интересовавшие участников встречи, поинтересовался об их планах и идеях.

“Я всегда встречаюсь с молодёжью, всегда использую любой повод, возможность, чтобы пообщаться, потому что уверен, что это один из лучших способов держать руку на пульсе нашей страны, нашего общества, потому что у молодых острый глаз, они далеко видят и они очень хорошо умеют ориентироваться в быстро меняющемся мире.

Несомненно, то что я говорю, – говорю это не про отвлечённые чувства. Думаю, что для любого человека, кто следит за нашей политикой, очевидно, что на протяжении многих лет одним из главных наших акцентов было развитие образования и науки. Фонд “Луйс”, Центр креативных технологий “ТУМО”, сейчас правильнее сказать, сеть этих центров, потому что Центр “ТУМО” сегодня действует не только в Ереване, но и в Гюмри, Дилижане, Степанакерте, начал работать в Ноемберяне. Думаю, в обозримом будущем мы начнём такие работы в Ванадзоре и других городах республики. Поощрительные премии разного уровня, которые выдаются в сфере информационных технологий, сеть инженерных лабораторий, получивших название “Армат”, которая уже действует в более чем 200, а точнее в 208 школах, в этих кружках программированию обучаются более 4500 школьников, знакомятся с элементарными знаниями по инженерии и создают простых роботов.

Всё это красноречивые свидетельства той политики, которая, несомненно, является долгосрочной политикой, и реальные результаты мы увидим в будущем. Эти результаты очень позитивно подействуют на экономическое развитие нашей страны и благосостояние нашего народа. Тем не менее, хоть эти программы и имеют дальние цели, сегодня мы можем говорить уже об определённых результатах. Я хочу просто по одному примеру привести из разных отраслей.

Начну именно с Фонда “Луйс” и скажу, что когда мы в 2007 году начинали эту программу, решили оказать финансовую поддержку, помощь молодым людям, которые учатся в 20 лучших вузах мира. Потому что в этих вузах в то время училось несколько молодых армян – считанное количество молодых людей. Но уже спустя определённое время, мы решили оказывать такую помощь учащимся 10 лучших вузов мира, потому что их число резко возросло. И сегодня мы с госпожой Жаклин вручим свидетельства уже 60 студентам, учащимся в 8 лучших университетах. Это прогресс, который мы обязательно должны видеть.

Следующее: уже длительное время во всемирных предметных олимпиадах армянские школьники завоёвывают порядка 20 призов. Чтобы смогли правильно представить, что это, просто нужно посмотреть в сравнении. Скажем, к примеру, Азербайджан и Грузия вместе взятые завоёвывают от 10 до 12 призов, а примерно 20 призов завоёвывают, например, Турция – 80-ти миллионная Турция. И думаю, что это просто одно из блестящих достижений наших детей, наших школьников.

Должен с радостью отметить, что за прошедший конкурсный период уже студенческая команда Ереванского государственного университета получила приз на всемирном студенческом конкурсе. Это, действительно, обнадёживает и говорит о том, что потихоньку наши высшие учебные заведения также пополняются теми школьниками, которые уже осознают важность знаний и учёбы. Буквально несколько дней назад на олимпиаде по робототехнике в Соединённых Штатах Америки молодёжная команда нашего центра “ТУМО” удостоилась бронзовой медали. Это, действительно, достижение, и хочу также в вашем присутствии выразить свою глубокую благодарность этим детям, этим молодым людям, их родителям и учителям, потому что такие достижения качественно меняют Армению, потому что такие достижения, если они будут постоянными, создадут очень большую возможность для всех стран мира сотрудничать с Арменией. Это очень важное обстоятельство, которое мы всегда должны поощрять, должны подчёркивать. Действительно, такие победы создают такую Армению, сотрудничать с которой для многих стран было бы с одной стороны почётным, а с другой – обычным явлением, потому что мы движемся в ряды развитых стран. И каждая успешная реформа, успех каждого стартапа приближает нас к нашей цели – быть передовой и безопасной страной. Надеюсь, дорогие молодые люди, что присутствующие здесь старые и новые выпускники фонда “Луйс” очень хорошо представляют ту роль, которую они должны иметь в деле развития Армении. В течение прошедших лет мы не ставили каких-либо предварительных условий или ограничений перед бенефициарами фонда “Луйс”. Думаю, что сегодня пришла проа, чтобы мы провели стратегический пересмотр работы и программ фонда “Луйс”, потому что наша страна имеет очень большую нужду в определённых специалистах. Например, сегодня в нашей стране есть нужда в более чем 10000 программистах и инженерах. У нас нет этого ресурса, и мы обязаны направить помощь фонда “Луйс” на дело подготовки необходимых республике специалистов. Конечно, я не хочу здесь сейчас обсуждать эти изменения. Уверен, что администрация фонда вместе с моими помощниками осуществит такой пересмотр, и это будет ещё одним доказательством, что фонд “Луйс” продолжит свою деятельность, что фонд “Луйс” расширит свою деятельность.

Хочу, чтобы каждый из вас обусловливал собственные успехи также с успехами нашей страны. Я очень хочу, чтобы все те молодые люди, которые имеют запас знаний, попытались достигнуть своего собственного успеха в Армении. Я очень хорошо понимаю, что это сложная задача, понимаю, что в Армении ещё нет этих благоприятных условий, но с другой стороны, хочу, чтобы вы очень хорошо понимали: когда в нашей стране будут такие условия, Армения уже не будет нуждаться в помощниках, а обязанность каждого из нас внести свой вклад в дело создания такой страны. Хочу ещё раз поздравить всех тех людей, которые благодаря своим знаниям удостоились поощрения, удостоились помощи. Желаю вам доброго пути, и, как всегда, во время таких встреч для меня самое приятное не только обращаться к вам с напутствием, но и ответить на ваши вопросы, потому что это самая важная часть таких встреч. Это даёт возможность увидеть, какие есть проблемы, и в каком направлении развивается молодёжная мысль. Я очень рад, что армянские молодые люди умеют правильно ориентироваться в быстро меняющемся мире.

Я благодарен и готов ответить на ваши вопросы, услышать о ваших планах”, – сказал Президент Республики Серж Саргсян на встрече со стипендиатами фонда “Луйс”.

Пресс-служба Президента Армении