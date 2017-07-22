Древние грузинские храмы в Азербайджане: идет «албанизация» или превращение в общественный туалет

В эфире азербайджанской телекомпании ARB продолжается прокручивание клипа, снятого в грузинском храме Курмухского святого Георгия (на территории исторического Эрети, отошедшего к Азербайджану). В этом ролике молодой азербайджанец кривляется и гримасничает в алтарном пространстве грузинского православного храма. Об этом со ссылкой на грузинское издание «Квирис Палитра» пишет агентство православной информации «Благовест».

«Каждый нюанс, связанный с вероисповеданием, крайне сенситивен, особенно для психики и самосознания грузин, когда дело касается оскорбления древнейших христианских храмов исторической области Эрети», – передает агентство, добавляя, что местные жители не любят название Саингило, поскольку «ингило» азербайджанцы называли грузин, перешедших в мусульманскую веру. Но оставшиеся на этой территории грузины-эреты в абсолютном большинстве сохранили христианскую веру.

Также отмечается, что грузинские христианские храмы в Азербайджане официально объявлены «албанскими памятниками, и на них укреплены таблички, удостоверяющие их «албанское происхождение».

«2-3 недели назад, уже в который раз, был совершён акт кощунства на территории Курмухского храма святого Георгия, молитвенного центра эретского христианства, благодать которого признают и почитают не только грузины, но и азербайджанцы-мусульмане», – пишет «Благовест».

О факте святотатства сообщил в редакцию еженедельника местный житель Ваня Топалашвили. Не скрывая боли, он сообщил, что они теряют надежду.

«Если эреты вымрут, и сама Эрети исчезнет с лица Земли. Мы растим детей так, что каждое грузинское слово, каждый песенный мотив они воспринимают как святыню, и можно представить, какой отклик в наших душах вызвал этот кощунственный балаган в грузинском храме», – цитирует Топалашвили источник.

Топалашвили также отмечает, что во время встреч представителей властей Грузии и Азербайджана, проблем Эрети и самой этой исторической области как бы не существует и о ней не упоминают.

«Неужели так трудно во время встреч с азербайджанскими представителями госструктур сказать: вы перестраиваете христианские храмы под общественные уборные, вы в алтарном пространстве Курмухи снимаете оскорбительные для грузинских православных верующих клипы, в эфире азербайджанской телекомпании ARB продолжается прокручивание шоу, снятого в грузинском храме Курмухского святого Георгия, где молодой азербайджанец кривляется и гримасничает у алтаря», – говорит Топалашвили.

По его словам, этот ролик был снят в храме, куда и мусульмане приходят просить святого Георгия, в надежде на его покровительство и исполнение их чаяний. Но этот факт никак не смутил азербайджанских телевизионщиков, они «разобрались» с висящим на церковных вратах замком и устроили в храме непотребное шоу. Это – уже второй клип, снятый в Курмухи, первый был подготовлен в 2015 году, он посвящался демонстрации искусства единоборств каратэ, где очевидны оскорбительные кадры в адрес грузинского духовенства.

Отмечается, что единственной реакцией с грузинской стороны явилось обращение Предстоятеля Грузинской Православной Церкви и архиереев к духовному лидеру Азербайджана с просьбой своевременно изучить данный факт.

«Почему наши власти так боязливы, почему они опасаются возвысить голос в защиту наших святынь? Мы повсюду говорим о стратегическом партнёрстве Грузии и Азербайджана. Это хорошо, но, если мы партнёры, почему же к нам проявляют такое неуважение?» – цитирует агентство местного жителя, согласно которому, в Азербайджане и другие грузинские храмы в бедственном положении.

Так, храм VI века в Гиши переобустроен под албанский музей (епископат Гиши учредил основатель Тбилиси, святой царь Вахтанг Горгасали), а сегодня на бывшем грузинском храме красуется надпись: «Памятник албанской культуры».

А в одном из грузинских памятников XIX века сейчас функционирует общественный туалет.

«И всё это стало возможным после того, как большевики «отписали» территорию Эрети Азербайджану», – заявил житель исторической области Эрети, который выразил надежду, что, хотя бы на этот раз власти Грузии опротестуют произошедшее, поддержат своих униженных соотечественников, дадут им почувствовать силу суверенитета грузинского государства.

Напомним, что попытки «албанизировать» грузинское культурно-историческое наследие коснулись также монастырского комплекса Давид Гареджи (азербайджанцы называют это место «Кешик Дагом»). Согласно азербайджанской версии, монастырь – «древнеалбанская молельня», а поднятый грузинами вопрос о принадлежности этого комплекса Грузии является «лживым шагом».

По словам директора Института Истории НАН Азербайджана Ягуба Махмудова, в 2007 году по указу президента Азербайджана Ильхама Алиева, на этой территории была создана зона государственной охраны культуры, так как монастырский комплекс, по мнению историка, был возведен на «азербайджанской земле».

Можно отметить, что процесс «албанизации» армянского и грузинского исторического наследия на территории Азербайджана носит системный характер, инициированный властями этой страны с целью обоснования своего «древнего прошлого» и легитимации притязаний на исторические земли соседних народов – персов, грузин, армян и северокавказских народов, проживающих на Севере Азербайджана и юга России.