Спецпредставитель США по вопросам Украины впервые посетит Донбасс

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправился в свою первую поездку в Восточную Украину.

Об этом сообщает Государственный департамент США, передает Европейская правда.

Свой визит в Украину и ряд других европейских государств Волкер начал в пятницу, 21 июля.

Сообщается, что на востоке Украины спецпредставитель Госдепа США встретится с пострадавшими в результате агрессии России и обсудит вопросы безопасности.

В понедельник, 24 июля он прибудет в Киев для встречи с украинскими чиновниками для обсуждения путей восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Затем он поедет в Париж, чтобы встретиться с французскими и немецкими чиновниками, чтобы обсудить с ними Минский процесс и переговоры в “нормандском” формате.

Его следующей остановкой будет Брюссель, где он встретится с официальными лицами ЕС и НАТО для обсуждения урегулирования конфликта в Украине.

26 июля Волкер поедет в Вену для встречи с ОБСЕ, чтобы обсудить усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Затем он поедет в Лондон для консультации с британскими чиновниками.

Ранее сообщалось, что специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер осуществит визит в Украину до конца июля.

Напомним, 7 июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера специальным представителем по вопросам Украины. Он будет координировать усилия Государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине. Его первый визит в Украину состоялся 9-11 июля.