Вице-президент США Майк Пенс посетит Балканы: главные ожидания

Голос Америки. Накануне визита вице-президента США Майка Пенса на Балканы, высокопоставленный сотрудник Госдепартамента заверил, что США намерены сохранить тесные связи с регионом.

Заявления заместителя помощника Госсекретаря по проблемам Европы и Евразии Хойта Брайана Уи прозвучали во время, когда намеченные сокращения бюджета Госдепартамента грозят снизить участие Вашингтона в судьбе молодых демократий этого региона.

При этом, Уи пообещал, что Соединенные Штаты попытаются сотрудничать с Россией в решении некоторых проблем, которые представляют взаимный интерес, и в первую очередь – в борьбе с терроризмом.

«Возможно, у России и Соединенных Штатов существуют противоречия, может быть мы по-разному подходим к решению проблем, – сказал он, – но, как уже заявляли госсекретарь Тиллерсон и вице-президент Пенс, Соединенные Штаты будут предельно твердо защищать интересы и ценности Соединенных Штатов и их союзников, и именно этим мы занимаемся сейчас».

Российское влияние

Как подчеркнул Уи, Соединенные Штаты с особым вниманием относятся к ситуации на Западных Балканах. Главной причиной этого стали попытки России повлиять на результаты выборов в регионе.

«Мы предпринимаем все возможные шаги для того, чтобы помочь балканским странам противостоять этой кампании по расширению влияния, исходит она от России или от других стран и источников, – заявил он «Голосу Америки». – Мы должны удостовериться, что для России или каких-либо других игроков будет непросто распространить свое политическое влияние на Балканы».

По его словам, наиболее тревожащим примером стали недавние попытки России вмешаться во внутренние дела Черногории.

«Если Россия готова, а для подтверждения этого есть все доказательства, не только вмешаться в ход выборов, но и сместить правительство в демократической стране, которая только что стала членом НАТО, то остальным балканским странам нужно соблюдать предельную осторожность», – сказал высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что суд в Подгорице пришел в заключению, что целью для участников недавней попытки государственного переворота, профинансированного Россией, было убийство премьер-министра страны Мило Джукановича. Согласно планам заговорщиков, эта «акция» должна была помешать Черногории вступить в Атлантический альянс.

Москва решительно выступала против не только вступления страны в НАТО, но и пыталась противодействовать сближению других балканских государств с евроатлантическими структурами, включая Европейский союз. Так, например, в течении последнего десятилетия Россия вмешивалась во внутренние дела Македонии, и использовала традиционные связи с Сербией для сохранения влияния в регионе.

Недавно Соединенные Штаты выразили беспокойство по поводу открытия в Сербии российского центра помощи при чрезвычайных ситуациях. Военные аналитики в некоторых странах Запада считают, что Кремль использует этот объект для того, чтобы следить за действиями США на Балканах.

Встреча с Вучичем

Визит Пенса на Балканы пройдет сразу же после того, как избранного президента Сербии Александра Вучича приняли в Белом доме.

Как считает бывший сотрудник Госдепартамента аналитик Джеймс Хупер, глава Сербии использвал свою поездку в США для того, чтобы продемонстрировать гражданам страны, что он пытается найти компромисс между странами Востока и Запада.

«У Сербии очень тесные отношения с Россией, и… я думаю, что существует некая озабоченность, что они все больше отдаляются от Запада, от Соединенных Штатов, – говорит он. – В конце концов, Сербия в будущем хочет вступить в Евросоюз».

Пенс и Вучич уже обсуждали необходимость нормализации отношений с Косово, чью независимость пока не признали ни Сербия, ни Россия.

Интеграция в Евросоюз и НАТО

В свою очередь, Уи уверен в том, что дальнейшая интеграция балканских стран в ЕС и НАТО отвечает интересам США. Правда, по мнению профессора университета Джонса Хопкинса Дэниела Сервера, говорить об этом пока слишком рано.

«Так же, как и предыдущая администрация, нынешняя сталкивается с очень большим количеством проблем, – говорит он. – И точно так же, как и предыдущая администрация, эта поручила заниматься Балканами вице-президенту. Это не очень плохо, но и не очень хорошо».

Ситуацию в регионе осложняет и «хрупкость» политических систем большинства стран.

«Мы понимаем, что им нужна наша поддержка, – говорит Уи. – Мы собираемся ее предоставить, но, в свою очередь, мы должны увидеть политическую волю, готовность бороться с коррупцией, желание сконцентрироваться на решении проблем, а не на политических играх. Если между нами возникнет настоящее партнерство, то взаимодействие может быть успешным».

Фото – Голос Америки