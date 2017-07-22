Азербайджан – Россия: почему никак не получается дружить – ВВС

Отношения между Россией и Азербайджаном ухудшаются, и политологи опасаются, что это может привести к серьезным последствиям, так как Баку зависит от “старшего брата” в вопросах политики, экономики, миграции и энергетики.

Речь идет о военно-политической сфере, где большую роль играет Нагорно-Карабахский конфликт; об экономике, где Россия – основной потребитель азербайджанских продуктов; о миграции – так как в России постоянно находится больше полумиллиона граждан Азербайджана; и об энергетике – где обе страны поставляют энергоносители в Европу, и где Россия может влиять и влияет на условия рынка.

Причины ухудшений

20 июля суд в Баку приговорил российского блогера Александра Лапшина к трем годам лишения свободы. Ранее тот посещал непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, после чего угодил в “черный список” азербайджанского МИДа и тем не менее приехал затем в Азербайджан, но уже по украинскому паспорту, где его имя написано чуть иначе. В итоге он получил срок за незаконное пересечение границы.

Вообще, этот год явно не лучший для отношений между странами.

В мае в России суд закрыл самую известную организацию азербайджанской диаспоры в Москве – “Всероссийский азербайджанский конгресс”, – существовавшую с 2001 года. На это Москва получила негодующую реакцию от азербайджанского МИДа, а также помощника президента Новруза Мамедова.

На это МИД России ответил: “Мы не нуждаемся в сомнительных советах относительно того, как нам выстраивать межэтнические отношения в собственной стране”.

МИДы стран обменивались колкостями и по другим поводам: например, в связи с делом гражданина России Дильгама Аскерова, которого в Карабахе приговорили к пожизненному заключению как азербайджанского шпиона и диверсанта.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова называла поведение азербайджанских СМИ хамским, в ответ на что один из основных проправительственных ресурсов Азербайджана 1news.az назвал пресс-секретаря дипломатом из подворотни.

Усугубило ситуацию очередное военное обострение 4 июля на линии соприкосновения в Карабахе, когда с азербайджанской стороны погибли двое мирных жителей, включая двухлетнего ребенка.

На следующий день МИД РФ распространил заявление, в котором осудил недопуск в Азербайджан этнических армян – граждан России. В Азербайджане это заявление восприняли как “перевод стрелок”.

“Сегодня мы имеем дело со своего рода холодной войной, – говорит Григорий Шведов, российский правозащитник и журналист, главный редактор издания “Кавказский узел”. – Впрочем, взаимоотношения России и Азербайджана давно не знали подъемов. Мы видим, как МИД защищает Лапшина, чего он не делал ранее с другими российскими гражданами”.

По словам эксперта, фактором влияния и давления на Азербайджан может быть оружие, которое поставляет сюда Россия: при некотором обострении оно может быть другого качества.

Бывший посол Азербайджана в России Хикмет Гаджизаде, говоря о событиях последних месяцев, напоминает, что подобные скандалы возникали и раньше, а затем все кончалось видимостью перемирия. “Но в действительности дружбы между нашими сторонами как не было, так и нет. Все упирается в имперские амбиции, в желание России подчинить Азербайджан, ввести сюда войска под предлогом миротворческого контингента”, – полагает дипломат.

В целом, по словам Гаджизаде, у России есть масса способов давления на Азербайджан. И дело не только в военном превосходстве, а в том, что страны тесно связаны экономикой.

Скованные одной цепью

ФМС утверждает, что в России на начало этого года находилось 523 тысячи граждан Азербайджана, а, согласно переписи 2010 года, в стране проживало 603 тысячи этнических азербайджанцев. По данным же Центробанка РФ, каждый год в Азербайджан поступает 1,2 млрд долларов денежных переводов из России.

Помимо этого, Россия для Азербайджана – самый большой клиент для ненефтяного экспорта. За прошлый год, по данным госкомстата Азербайджана, в Россию отправилось товаров на 409 млн долларов (в основном, фрукты и овощи).

“Россия в доле всего экспорта из Азербайджана занимает 10%, и туда уходит 70% сельхозпродукции, а потому, конечно, есть экономическая зависимость, – говорит экономист Натик Джафарли. – И Россия часто уже использовала экономические рычаги для давления на другие страны, когда блокировала ввоз продуктов”.

По словам эксперта, несмотря на то, что руководству страны хорошо это известно, Азербайджан ничего не делает для вывода сельхозпродукции на европейские рынки, что уменьшило бы зависимость от России.

“Азербайджан уже многие годы затягивает свое вступление в ВТО, а членство в нем – одно из основных условий Евросоюза для импорта, – говорит экономист. – Но страна на это не идет, так как условия ВТО требуют улучшения контроля над качеством продуктов и работы таможни. И итог всего – Азербайджан становится экономически уязвимым при флуктуациях в России”.

Слова эксперта подтверждают события конца марта – начала апреля этого года, когда несколько недель азербайджанские водители с грузом не могли преодолеть российскую границу. Их блокировали российские дальнобойщики, пытавшиеся заставить азербайджанских коллег примкнуть к акциям протеста в связи с новой системой сбора налогов “Платон”. Дело дошло до драк и порчи машин.

“По большому счету экономически Россию и Азербайджан связывают общие правила игры, которые понимают как власти стран, так и простые зеленщики, торгующие на российском рынке. Ни одна из сторон не стремится в Европу”, – говорит Джафарли.

Но в Россию уезжают на заработки или навсегда не только низкоквалифицированные работники (упомянутые “зеленщики”).

Марина Алиева – интернет-маркетолог, планирует переехать в Москву до конца этого года. Перед этим она прошла несколько платных российских курсов по профессии. “Я уезжаю по двум причинам – платят там втрое больше, чем здесь, а кроме того тут не применяют такие технологии и методы ведения бизнеса, какие есть там, – говорит она. – Фактически я уезжаю ради заработка и профессионального роста”.

Еще один аспект российско-азербайджанских отношений – энергетический. Тут обе страны уже не партнеры, а конкуренты.

Возможно, самый амбициозный энергетический проект для Азербайджана в последние годы – это строящийся “Южный газовый коридор”. Его общая стоимость – 45 млрд долларов. Планируется, что уже в 2020 году газ по этому трубопроводу будет поставляться в Европу через Грузию и Турцию, то есть в обход России. Он должен в перспективе соединиться с другим “обходным” газовым проектом ТАР (Трансадриатический газопровод), что уменьшит энергетическую зависимость Европы от российского газа.

Однако, судя по всему, эти проекты сильно не нравятся Москве. В Европе проходят протесты против газопровода. Один из их инициаторов – итальянская партия “Движение пяти звезд”, не скрывающая своих пророссийских настроений.

Кроме того, Россия продвигает собственный проект “Турецкий поток”, который нацелен на тот же рынок что и ТАР, то есть фактически создает альтернативу альтернативе.

В целом, можно сказать, что Россия относится негативно к газовому проекту, в котором участвует Азербайджан.

В прошлом году зампредседателя “Газпрома” Александр Медведев заявил что у Азербайджана нет возможности заполнить газом трубопровод и что Россия в этом смысле все еще остается лучшей альтернативой для Европы.

Данные по товарообороту между Азербайджаном и Россией