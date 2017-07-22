Экстренные переговоры Путин-Алиев «были посвящены проблеме мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта»

Экстренные переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, состоявшиеся накануне в Сочи, были посвящены проблеме мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщили сегодня, 22 июля, в пресс-службе азербайджанского лидера, передает Эхо Кавказа.

«В рамках встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным в Сочи были обсуждены вопросы в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», – рассказали в администрации президента Азербайджана.

Также, заявили официальные представители Ильхама Алиева, президенты подчеркнули наличие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном, которые носят стратегический характер для обеих стран, и обсудили успешность развития контактов в политике, экономике и гуманитарной сфере, сообщает портал «Вестник Кавказа».

«На встрече также был проведен обмен мнениями вокруг международных и региональных проблем. Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и стратегические партнерские связи между Азербайджаном и Россией будут развиваться и впредь», – заключили в пресс-службе президента Азербайджана. Ильхам Алиев вернулся в Азербайджан сегодня утром.