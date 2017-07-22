Азербайджанские войска в течение часа обстреливали приграничное село Барекамаван в Тавуше

Бывший глава сельской администрации Овик Каракешишян сообщил, что прошедшей ночью азербайджанская армия в течение более часа подвергла обстрелу село Барекамаван марза Тавуш.

По его словам, до этого азербайджанские силы вели огонь по оборонительным позициям села. Он сказал: «С без пяти 12 последовал первый выстрел в направлении села. Ударили по моему дому, шифер с крыши посыпался в крошку возле меня, я тоже мог бы пострадать».

Обстрел села продолжался до 01.00, повреждены крыши домов. Бывший глава села отметил, что обстрел велся из ДШК и АГС, добавив, что Барекамаван последнее время не обстреливался, и это было впервые.