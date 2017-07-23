ИТ-сфера в Армении в 2016г зафиксировала рекордный рост – 38,2%

Сфера информационных технологий в Армении в прошлом году зафиксировала рекордный рост – 38,2%. Это самый высокий показатель с 2008 года, передает Радио Азатутюн.

По данным Национальной статистической службы, если за предыдущие 9 лет среднегодовой рост всей армянской экономики составил 1,9%, то среднегодовой рост сферы информационных технологий составил 12,7% или в 6,6 раза больше.

По словам руководителя Союза предприятий информационных технологий Карена Варданяна, новостью является качественный рост в данной сфере. Постепенно все больше армянских команд, компаний становятся известны на международной площадке информационных технологий. «Выходят собственные продукты, которые начинают иметь успех на международном рынке. Например, тот же SoloLearn, программа «умный кошелек», мы видим непрерывные успехи PIcsArt», – сказал он.

На днях стало известно, что армяно-американский стартап SoloLearn, который являктся платформой для изучения программирования, был признан Facebook-ом глобальным приложением года, удостоившись в конкурсе Global App of the Year первой премии среди представленных из 87 стран 900 заявок.

«Наши компании, даже те, которые являются международными, делают Ереван центром. Скажем, тот же National Instrument сегодня является инженерным центром для корпорации National Instrument, для решений ото всей Европы до Сингапура», – отметил Варданян.

По словам директора компании Technology and Science Dynamics, производящей Armphone и Armtab, Ваана Шакаряна, подобный успех армянских компаний в ИТ-сфере прежде всего объясняется ростом экспорта. «Это объясняется возможностями выхода на глобальный рынок для компаний ИТ-сферы благодаря экспорту, совместным работам. За три года деятельности в Армении я это ощутимо замечаю», – сказал Шакарян.

В то же время, предприниматель призвал осторожно подходить к подобному росту: «Вообще в экономике это возможно: вспышка, но самое главное после этого, если не обеспечение роста, то хотя бы сохранение прежнего уровня. Это довольно большая проблема. Сегодня время от времени в ИТ-сфере может быть поток заказов, на основе которого, скажем, два-три года рост может быть более высокий чем ожидаемо, или можно ожидать соразмерного роста. Но после этого может быть спад».

Для того, чтобы рост был стабильным, представители сферы говорят о поддержке правительства и реальной реформе образовательной системы.

«Наш рост сегодня ограничивается крайней нехваткой специалистов. То есть, образовательная система полностью разрушена, почти не существует, скажем, университетское образование. Среднеспециальное вообще не существует», – сказал Карен Варданян.

«Поддержка правительства – это проблема. По сути, она отсутствует, – подчеркивает Варданян. – Глобального, стратегического сотрудничества с правительством нет. Его нет, потому что нет диалога. То есть, диалога с правительством о том, что мы делаем с точки зрения стратегии, что является наиболее важным, нет».

На снимке – созданный в Армении «умный» кошелек Volteman

Фото – Радио Азатутюн