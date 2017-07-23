Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:50 | Июль 23 2017
17:50 | Июль 23 2017

Серж Саргсян и глава Международной Федерации хоккея с шайбой Рене Фазель обсудили перспективы развития этого вида спорта в Армении

Серж Саргсян и глава Международной Федерации хоккея с шайбой Рене Фазель обсудили перспективы развития этого вида спорта в Армении

Президент Серж Саргсян 21 июля принял председателя Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазеля.

Приветствуя гостя в нашей стране, Президент Республики выразил надежду, что первый визит в Армению председателя Международной федерации хоккея с шайбой ощутимо стимулирует развитие в нашей стране одного из самых распространенных и любимых в мире вида спорта – хоккея.

На встрече собеседники обоюдно подчеркнули важность членства Национальной федерации хоккея с шайбой Армении в Международной федерации.

Президент Республики отметил, что несмотря на то, что хоккей в Армении не развит, тем не менее, определённые меры предпринимаются, чтобы этот вид спорта также развивался. С этой целью, по словам Президента, создаются необходимые инфраструктуры: в Ереване вскоре откроется вторая хоккейная ледовая арена, соответствующая всем необходимым критериям.

Серж Саргсян выразил благодарность Рене Фазелю за готовность способствовать развитию хоккея в Армении. Собеседники выразили обоюдное мнение, что этот вид спорта в Армении имеет перспективы и потенциал развития, и в этом направлении необходимо последовательно работать.

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Рубрики: Официальные, Спорт

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