Глава МИД Германии обратился к живущим в стране туркам с открытым письмом

Deutsche Welle. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) на фоне конфликта с Турцией обратился с открытым письмом к трем миллионам жителей Германии турецкого происхождения. “Какими бы сложными ни были отношения между Берлином и Анкарой, нам ясно одно: вы, люди с турецкими корнями, живущие в нашей стране, являетесь частью Германии независимо от того, есть у вас немецкий паспорт или нет”, – заявил политик “от имени всего федерального правительства” в письме, которое в субботу, 22 июля, опубликовала газета Bild на немецком и турецком языках.

По словам Габриэля, дружба между немцами и турками является “большой ценностью”. Правительство ФРГ прилагало все усилия для сохранения добрых отношений с Анкарой, поскольку “мы знаем, что хорошие отношения очень важны для вас”, – пишет далее глава немецкого МИД. Однако, отмечает политик, правительство не может “пассивно наблюдать” за тем, как “невиновных граждан ФРГ” отправляют в тюрьмы в Турции, и поэтому изменило политический курс в отношении этой страны. “Однако это никоим образом не направлено против рядовых граждан Турции или против наших сограждан с турецкими корнями в Германии”, – подчеркивает Габриэль.

AM @sigmargabriel wendet sich an alle türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in #Deutschland https://t.co/WhMdtbTgCG pic.twitter.com/k4SMkhionz

— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) July 22, 2017