Бывший редактор BBC в Ереване: если журналисты подвергаются травмам, то пьют или курят

Журналист и бывший редактор BBC с 30-летним стажем Анджелина Фуско, посетившая Ереван с целью обмена опытом с представителями армянских СМИ говорит, что если журналисты подвергаются травмам, то идут пить или курить.

В ходе трехдневных курсов специалист из BBC рассказала, как сделать, чтобы меньше подвергаться травмам, а также о том, какие у нее самой были травмы.

Курсы были организованы Центром медиа инициатив, кроме Анжелины Фуско была приглашена также психолог Марине Петросян. Психолог говорит, что последствия травмы не могут пройти без постороннего влияния, то есть, человек, перенесший травму, в данном случае представители СМИ, работавшие в горячих точках или с уязвимыми группами, должны обратиться за психологической помощью. Специалист объяснила, в чем разница между стрессом или травмой, чтобы журналисты смогли различить, когда они подвергаются стрессу, а когда травме. По словам Марине Петросян, в случае стресса организм сам бывает в состоянии справиться, кроме того, стресс может быть и положительным тоже, однако травма никогда не бывает положительной. По словам психолога, в случае травмы прошлое и будущее разделяются, люди не могут связать прошлое с будущим: «Если есть страх, ужас, беспомощное состояние, та или иная картина все время преследует, человек не может заснуть, то это означает, что человек перенес травму».

По словам Анджелины Фуско, важна как физическая, так и умственная безопасность, и апрельская война показала, что представители СМИ нуждаются в таких курсах.

Специалист из BBC дала журналистам несколько советов, в частности, по ее словам, во время интервью с представителями уязвимых групп нельзя переходить грань, становится другом: «Очень важно, чтобы мы заботились о себе, очень часто мы думаем о пострадавших, однако, заботясь о себе, мы сможем хорошо сделать наше дело».

Журналист с многолетним опытом сказала, что в случае травмы не нужно пить и курить, а надо обратиться за помощью к специалисту.