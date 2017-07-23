Молдавская свадьба – плюс акции протеста: фоторяд

В столице Молдовы – Кишиневе продолжаются акции протеста. Еще 20 июля были скопления людей особенно перед молдавским парламентом, однако полицейские сразу же оцепили здание. Сейчас в разное время дня проходят митинги, как на центральных улицах, так и в парках.

Участники акций протеста выступают против изменений в системе управления страны, они требуют, чтобы изменения в основной закон были внесены путем референдума, а не голосования в парламенте.

В то время, как на одной стороне улицы проходили акции протеста, на другой – перед входом в музей фотографировались молодожены. Молдаване верят, что увидев жениха и невесту нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется.

И в мае молдавская оппозиция проводила акции протеста перед зданием парламента «Долой криминальную власть!», «Нет коррупции!» и так далее.

Кстати, недавно по обвинению в получении взятки были арестованы мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, его заместитель и другие чиновники.

Гоар АКОБЯН

Молдова