Каким будет следующий шаг России?

Результаты 25-летней покорности

В Библии написано – «Вначале было Слово». То есть, язык. И если вначале были слово и язык, следовательно, слово и язык сильнее всего. Именно по этой причине Россия, в последние 25 лет последовательно и шаг за шагом лишающая третью армянскую республику атрибутов суверенной страны, сейчас желает лишить Армению слова и языка.

Экономика Армении давно уже управляется из России. И если даже есть отдельные нероссийские экономические единицы, все равно, топливно-энергетическая система (газ, электроэнергия) находятся в руках России, а это означает серьезные ограничения возможностей в принятии решений.

В руках России находятся также рычаги принятия политических решений. Сегодня-завтра, после завершения обязательных процедур, Россия получит рычаги влияния на вооруженные силы РА. Речь идет об объединенной группировке войск. Участием российских войск в параде по случаю дня независимости РА Россия показала, что имеет определенное влияние на армянскую армию. Создание объединенной группировки войск создает для этого влияния серьезную правовую основу. Для Армении получается весьма болезненная реальность: наша экономика – не наша, нашу политику решаем не мы, в наших вооруженных силах не мы принимаем решение. Нам остались только наше слово и наш язык, который еще наш на государственном уровне.

И Россия, в последние 25 лет последовательно и шаг за шагом лишающая третью армянскую республику атрибутов суверенной страны, осознала, почему после всего этого Армения все еще существует. Потому что слово и язык принадлежат Армении. И неудивительно, что Россия пытается отобрать у нас это самое мощное «оружие». Самое удивительное – это гордость наших чиновников, с которой они заявляют, что предложение о статусе русского неприемлемо. И никто не задается вопросом, а в чем причина, что нам делают такое непристойное предложение.

Например, в Австралии есть общины, в которых иммигранты для получения документов получают дополнительные очки, если кроме английского владеют армянским, русским, латышским, украинским и эстонским. Однако российские чиновники не думают о том, чтобы предложить Австралии сделать русский вторым государственным. А Армении делается такое предложение, поскольку сегодня наши чиновники, ответственные за последний атрибут нашего суверенитета, не сделали ничего, когда РФ на протяжении 25 лет считала сфальсифицированные выборы законными, заключала многомиллиардные сделки по продаже оружия Азербайджану, контролировала газопровод Иран-Армения, поднимала тарифы на российский газ, поставляемый из России в Армению. Они ничего не делают даже после того, как по принуждению РФ наша страна молча стала членом ЕАЭС, тогда как в документах ЕАЭС закреплено, что РФ обязана снизить тариф на поставляемый в Армению газ на 30 процентов. Наши ничего сделали и тогда, когда русские отправили молодого человека с сомнительным поведением служить в Гюмри и так далее. Например, если однажды РФ решит, что Армения, в рамках ее интересов должна стать членом организации «Исламского сотрудничества», мы опять должны подчиниться, как в последние 25 лет?

Достойно сожаления то, что наши оппозиционные силы в деле защиты интересов страны не всегда последовательны, а в отдельных случаях любят Россию и русских даже больше, чем власти. Доказательство тому – их позиция при ратификации документа о членстве Армении в ЕАЭС. В этом смысле не вселяет надежды и позиция нынешней парламентской оппозиции.

Все это видят и понимают в России, и их аппетит разыгрывается все больше. А наши власти «не видят», что аппетит разыгрывается, не делают нужных выводов. Любящие шахматы наши власти и не пытаются понять, каким будет следующий шаг России.

Мушег Ишхан говорил «Армянский язык – отчий дом армян». Эмиграция – плод несправедливости и цветущей в нашей стране под покровительством России коррупции, опустошает страну. Но уезжают не все. И сейчас государство Россия, увидев, что в этом доме живут люди, пытается разрушить главную опору дома – язык.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»,

20.07.2017г