Известна дата первого судебного заседания по делу экс-командующего Армии Обороны Самвела Бабаяна

Стала известна дата первого заседания суда по делу экс-командующего Армией обороны Арцаха (НКР) Самвела Бабаяна и 6 других фигурантов.

Судебное заседание пройдет в суде общей юрисдикции ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш 31 июля, под председательством судьи Аршака Варданяна.

«Мое мнение остается неизмененным: выдвинутые против моего подзащитного обвинения безосновательны», – сказал вчера в беседе с изданием Panorama.am адвокат Самвела Бабаяна Аветис Калашян.

По словам Калашяна, они рассчитают на объективное рассмотрение судом всех обстоятельств.

Ранее пресс-центр Службы национальной безопасности Армении сообщил о завершении предварительного следствия по уголовному делу в части, касающейся 7 лиц, проходящих обвиняемыми в рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации полученного преступным путем имущества (отмывания денег), а также незаконного приобретения, хранения и перевозки боеприпасов.

На основе совокупности добытых доказательств Самвелу Бабаяну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 190 и ч.2 ст. 38-235 УК РА. С него снято обвинение в контрабанде оружия. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено осуществляющему надзор прокурору.