ЗАО «Международная энергетическая компания» стала владельцем «Арцахэнерго»: планируются вложения на сумму 2.7 млрд драмов

ЗАО “Международная энергетическая компания” признана победителем в тендере на приватизацию ЗАО “Арцахэнерго”. Соответствующее решение было принято 21-го июля в ходе заседания управления по госимуществу Арцаха по объявленному правительством тендеру, передает агентство АРКА.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Арцаха, для участия в тендере заявки предоставили две компании – “Международная энергетическая компания” и “Интеко Энерго”.

Как отметил генеральный директор ЗАО “Международная энергетическая компания” Тигран Абрaамян, компания обязуется осуществить в ЗАО “Арцахэнерго” инвестиции в размере 2,7 млрд. драмов в течение ближайших пяти лет.

При этом в компании обязались в течение как минимум года сохранить зарплатный фонд, а минимальную зарплату довести до 75 тыс. драмов.

В то же время компания обязалась в течение ближайшие трех лет не повышать тарифы на электроэнергию. ($1 478,82 драма).