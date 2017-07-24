В Украине пересмотрено дело приговоренного к пожизненному заключению армянина

Член Палаты адвокатов Армении Ваагн Манукян, защитник обвиненного в убийстве в корыстных целях двух лиц и осужденного в Украине на пожизненное заключение Эдгара Геворгяна, сообщил «Аравоту», что приговор пересмотрен, и дело направлено на доследование.

Суд учел то, что молодой армянин был лишен переводчика. Напоомним, что дело было принято к рассмотрению в городе Николаеве Украины и с обвинительным заключением дело было направлено в районный суд Николаева под председательством судьи Е.Селиванова. Приговор был вынесен в воскресенье, в нерабочий день, тем самым, была попытка «закрыть, завершить» рассмотрение дела.

Эдгар Геворгян был обвинен по признакам ч.6 п.1 статьи 115 и статьи 187 УК Украины – разбойное нападение и предумышленное убийство. По материалам дела, он отправился в одно из казино в центре города Николаева, которое, как выяснилось в ходе расследования дела, действовало нелегально, не было зарегистрировано и принадлежало сотруднику полиции.

Эдгар проиграл сумму, вернулся, начался спор, в ходе которого острым колюще-режущим инструментом предумышленно нанес травмы местным сотрудникам, которые, по версии следствия, умерли, похитил наличность в игровом зале и совершил побег. Родные обвиняемого два года назад в ходе акции протеста возле Посольства Украины в Армении сообщили, что не было ни одного свидетеля-очевидца произошедшего, а мать послу и представителю сказала, что совершит самосожжение перед ними, если наказание его сыну не будет изменено, а реальные виновные не будут осуждены.

Отметим, что МИД Армении ни разу даже не откликнулось в вопросе защиты прав своего гражданина.

Рузан МИНАСЯН

Газета «Аравот»

21.07.2017г