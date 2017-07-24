«Творческая Армения» выполнила свою миссию

«Творческие люди нужны во всех сферах экономики»

9 июня в Музее-институте Комитаса в Ереване открылся форум «Творческая Армения». Руководитель программы ЕС и Восточного партнерства «Культура и креативность» Тим Уильямс отметил, что мы живем в эпоху, когда механизация влияет на все сферы жизни, и, согласно исследованию Оксфордского университета, к 2035 году большую часть работ будут выполнять компьютеры. Следовательно, будущее, как утверждает г-н Уильямс, требует инноваций. «Нам нужны творческие люди, а культуру необходимо интегрировать в современную экономику. Творческие люди необходимы во всех сферах экономики, и Армения гордится множеством людей творческих профессий и талантов», — говорит он. Заместитель начальника отдела сотрудничества Делегации ЕС в Армении Грегори Цурис отмечает интерес в этой области в Армении и подчеркивает важную роль креативных индустрий в перспективах развития. По его словам, прошло уже несколько лет с тех пор, как страны-члены Европейской политики соседства получали возможность поделиться своим опытом.

Заместитель начальника отдела сотрудничества Делегации ЕС в Армении отмечает потенциал для роста в сельских районах Армении и считает, что проблемы и задачи креативных отраслей схожи с теми, с которыми сталкиваются и в других областях. Среди этих проблем и задач он упоминает юридические вопросы, механизмы работы, несоответствие спроса и предложения, проблемы, связанные с системой образования.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Эмиль Тарасян отмечает снижение в глобальном росте экономики с 5% до 2-2,5%, которое привело к снижению производительности. Он считает, что экономика Армении должна опираться на творческий потенциал, особенно учитывая количество возможностей, которые мы можем себе позволить. Заместитель министра утверждает, что в настоящее время именно государственный сектор наименее связан с креативностью, тогда как важно, чтобы люди чувствовали себя уверенно, следуя за своими мечтами.

Руководитель отдела международных отношений Министерства культуры Армении Лусине Карамян отмечает работу министерства в области развития креативности в сфере культуры. Она также с радостью ссылается на г. Сисиан, который стал победителем инициативы «Креативные города и регионы», организованной в рамках программы ЕС и Восточного партнерства «Культура и креативность». Всего в проекте участвовали 14 городов и регионов.

Цель инициативы «Креативные города и регионы» — помочь малым и средним городам и регионам повысить свой творческий потенциал.

По словам Лусине, Армения движется в направлении к креативной Европе, и они планируют работать со странами Восточного партнерства.

Кристина Фарина (Португалия), эксперт в области развития творческих индустрий в рамках программы «Культура и креативность» в странах Восточного партнерства, рассказала нам об основных результатах и рекомендациях исследования, посвященного креативным отраслям в Армении.

В форуме приняли участие представители властей, бизнесмены, заинтересованные лица и политики, которые занимаются креативным сектором. Все они собрались вместе, чтобы обсудить перспективы творческого развития в Армении.

В ходе дискуссий и обмена идеями участники форума определили потенциал для роста на местах и способы решения проблем, присущих этому сектору.

«На форуме были представлены результаты исследований креативных индустрий в Армении, европейский опыт и истории успеха в Армении. Это покажет нам общую картину возможностей развития в креативном секторе», — говорит национальный координатор программы Норайр Ерзнкян.

Изоляция — величайший враг творческих людей

Анамария Уиллс, консультант по вопросам культуры и креативности, член партнерства Cordy Wills, экс-глава Агентства развития креативных индустрий (Великобритания), говорит, что 20 лет назад политики и бизнес-аналитики даже не обращали внимания на людей, занятых в креативном секторе, тогда как теперь они постоянно обращаются к ним за консультациями. Она привела в пример Сингапур, где «в креативный сектор были влиты тонны денег». Анамария Уиллс подчеркивает важность креативного сектора, поскольку он тесно связан со всеми сферами экономики. По ее словам, изоляция — величайший враг, с которым могут столкнуться творческие люди, и на начальном этапе креативные проекты требуют инвестиций, чтобы стимулировать их творческий потенциал.

Директор Центра креативных технологий TUMO Мари Лу Папазян делится своим опытом и подчеркивает важность создания особой атмосферы для детей, отмечая, что каждый ребенок неповторим.

Иръё Ойясар (Эстония), наставник и советник в бизнес-инкубаторах Startup Wise Guys и GameFounders и управляющий партнер компании Solon Partners, утверждает, что игровая индустрия получает больше прибыли в культурном секторе, чем голливудские фильмы и издательское дело вместе взятые. Он также считает, что к 2020 году люди начнут приобретать «опыт клиента», и для его продажи следует подумать о привлекательной упаковке.

Аракся Мартиросян, соучредитель Международной бизнес-академии IAB и координатор форума «Творческая Армения», упоминает, что нередко квалифицированным специалистам приходится покидать страну в поисках работы. Следовательно, существует спрос на организации, которые будут поддерживать их новые проекты и креативные стартапы.

Генеральный директор компании BetConstruct и соучредитель DiVine Group Ваге Балулян считает отсутствие необходимых знаний и навыков для правильной презентации своих идей одной из самых острых проблем в Армении. Вице-президент компании-разработчика ПО ABBYY и директор школы «Айб» Арам Пахчанян утверждает, что современному обществу нужны творческие люди. Общий консенсус заключается в том, что необходимо создавать креативные центры, и креативные сообщества должны получить дополнительный импульс.

Бизнес-форум и фейерверк креативности в школе «Айб»

Бизнес-форум «Творческой Армении» Creative Armenia Business Challenge продолжил свою работу в школе «Айб» с 10 по 11 июня. В форуме приняли участие 53 команды, 20 наставников и семь членов жюри.

Цель Creative Armenia Business Challenge — продвигать культуру и креативность, развивать предпринимательство в Армении и предоставлять ресурсы и наставничество для самых инновационных стартапов. Основная задача программы — обеспечивать быстрый выход команд на рынок. Программа предложила структурную поддержку, необходимую для разработки эффективной бизнес-модели. Форум помог командам определить лучших командных игроков, научиться вкладывать свой талант в стартапы и проверить их способность работать с бизнес-моделями.

На открытии форума Норайр Ерцкян пообещал 48 интереснейших часов за два дня, а соучредитель Международной академии бизнеса IAB и координатор форума Араксия Мартиросян заявила: «От всех 53 команд на форуме мы ожидаем увидеть креативность, трудолюбие, динамичность и активных участников, которые найдут ресурсы и разумно используют поддержку, предлагаемую их наставниками».

Иръё Ойясар, управляющий партнер компании Solon Partners, а также наставник и советник в бизнес-инкубаторах Startup Wise Guys и GameFounders, говорит, что с удовольствием поучаствует в форуме Creative Business Challenge в Армении. «Невероятно, как много умных людей собрались в одном месте».

Вот один из советов Иръё: «Самостоятельно достичь успеха невозможно. Без хорошей команды никак не обойтись как в спорте, так и в бизнесе. Вы должны уметь доносить свой посыл другим. Но хорошая команда — это еще не все. Также, как т в спорте, нужна хорошая стратегия. Имейте в виду, что даже если вы не станете миллионером, это не значит, что вы провалились, ведь если вам нравится, что вы делаете и вы служите своей стране, места для неудач не остается».

Обуздайте свои страхи, чтобы достичь успеха

Майкл МакКарти, наставник и профессор Гарвардской школы Harvard Extension School, рекомендует преодолевать трудности и приветствовать изменения. «Я постоянно говорю своим студентам, что нужно слушать в два раза больше, чем говорить. Чтобы быть успешным, нужно обуздать свои страхи; в вашей повседневной деятельности должен присутствовать определенный риск, чтобы вы смогли справиться с большими рисками в дальнейшем».

Майкл МакКарти рекомендует тщательно подбирать своих членов команды и делать выбор на основе тех качеств, которые они разделяют с вами: пунктуальности, принципиальности и т. д.

Он рассказал историю своего первого дела, которое он начал, потратив всего 125 долларов, и через десять лет получил 250 млн долларов прибыли. «Если у вас нет бюджета, вы можете делать многое бесплатно, но никогда не отдавайте даже самую маленькую долю своих акций».

Также в бизнес-форуме поучаствовала художник и дизайнер Арев Петросян.

По ее словам, этот форум представляет прекрасную возможность для создания идей, написания бизнес-предложений и воодушевления новых стартапов. «Я приветствую эту инициативу и надеюсь, что она продолжится и в будущем, ведь я увидела здесь так много замечательных участников и энтузиазма. Так или иначе, эти два дня стали началом уникального курса о том, как превратить идеи в полный бизнес-проект, и, хотя не каждый проект выиграл, всем участникам форум очень понравился. Я думаю, что таким людям нужно чаще посещать Армению. Лично я, как художник, смогла задуматься о разработке и реализации идей, не связанных с искусством», — сказала она.

Победители и лучшие 7 стартапов «Творческой Армении»

Цель форума Creative Armenia Business Challenge — поддержка развития культуры и креативности как инструмента повышения уровня жизни в Армении, поощрения предпринимательского образа мышления и обучения специалистов креативного сектора способам разработки новых проектов и стартапов.

Заявку для участия на форуме подали команды с лучшими 53 проектами из 111 креативными идеями. Они разработали свои предложения при поддержке наставников, которые помогли им разработать конкурентоспособные бизнес-модели стартапов.

В ходе двухдневного мероприятия совет выбрал семь команд для подачи своих идей жюри, состоящего из представителей деловых кругов и культурных операторов. Из этих команд были отобраны три победителя.

Первый приз, 500 тыс. драмов от школы «Айб», получил проект «Свадебная деревня “Tonir”» (Тандур)

Это проект молодой пары, которая хотела пожениться в традиционном армянском стиле, но не могла найти ни одной организации, которая могла бы воплотить их идею в жизнь. Поэтому молодые люди решили основать свадебную деревню в Сюникском марзе (области), где гости могут провести несколько дней и насладиться впечатляющим ландшафтом региона, традиционными армянскими играми, кухней, песнями и танцами, а также осмотреть местные достопримечательности. Авторы проекта считают, что он не только поможет предоставлять уникальную услугу заинтересованным сторонам, но и будет способствовать росту жизни и экономики в регионе.

Второе место заняли настольные игры «По-другому» («Айл Керп»), трехмесячная акселерационная программа бизнес-центра BizNest

«По-другому» предлагает провести время с семьей и друзьями, став независимым от доступа к Интернету или батареек. Настольные игры компании направлены на совершенствование армянского языка и пропагандируют живое общение. В течение двух лет было продано около 8 000 копий игры «По-другому». Теперь стартап готов выйти на рынок Грузии.

Третье место занимает Busticks

Награда — месяц бесплатной работы в совместной рабочей зоне «Бюро».

Busticks предлагает автобусные туры по достопримечательностям Армении, Грузии и Турции. Заказы делают с помощью мобильного приложения. Пользователь подает заявку и получает предложение тура по лучшим ценам.

Ololo — это интерактивный кукольный театр для детей (от дошкольников до учеников средней школы). В состав команды входят три актера и основатель. Их идея — дать детям возможность подойти к сцене и изменить ход сказки, декорации, а также взаимодействовать с персонажами. Планируется, что проект будет также иметь социальную роль, предлагая обучающие материалы и вовлекая детей из социально незащищенных групп.

Команда Motion stories планирует рассказывать истории с помощью картин, и для этого предлагает создать платформу, где каждый сможет загрузить свои фотографии в любом порядке и «оживлять» их с помощью инструментов, предоставляемых приложением, т. е. добавлять в изображения двигающимися элементами. Кроме того, платформа предлагает систему ссылок, которая соединит истории по теме или ключевому слову и даст возможность путешествовать по историям, логически связанным друг с другом.

Автоматизированная система проката велосипедов Own and Share отличается от других подобных услуг тем, что пользователи смогут импортировать в систему свои собственные велосипеды. С помощью телефонного приложения каждый сможет найти велосипед, припаркованный неподалеку, покататься на нем и оставить его в любом месте. Основным компонентом проекта является специальный электронный замок, который управляется одним и тем же приложением и препятствует краже велосипеда пользователя.

GoToConcert — это онлайн-платформа для планирования мероприятий, которая позволяет концертным промоутерам, музыкантам и посетителям планировать свою концертную деятельность с помощью системы голосования, где аудитория сможет проголосовать за своего любимого музыканта или группу. Платформа также позволит осуществлять онлайн-предпродажу билетов.

В ходе форума, помимо поддержки наставников, 25 команд, вышедших в полуфинал, получили возможность поучаствовать в мастер-классе ведущего специалиста в этой области, Майкла МакКарти, автора курсов «Предпринимательство, лидерство и ораторское искусство», который открыл участникам секреты презентации своих идеи инвесторам-меценатам.

Несмотря на то, что форум Creative Armenia Business Challenge не предполагал каких-либо контактов с инвесторами во время самого мероприятия, ряд стартапов привлек внимание жюри и получил предложения обсудить их. Некоторые участники также открыли возможности для будущего сотрудничества благодаря идеям, высказанным их коллегами в своих презентациях.

Гоар АКОБЯН