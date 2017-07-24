Зять Дональда Трампа даст показания в Конгрессе по «российскому делу»

Голос Америки. Расследование российского вмешательства в выборы в США ступило на новую территорию после того, как комитеты Конгресса решили получить информацию от двух членов семьи президента Трампа. Одним из них является зять президента Джаред Кушнер, который, как ожидается, появится в Конгрессе уже в понедельник. Об этом передает Голос Америки.

Кушнера можно назвать человеком, которого часто видят, но редко слышат. Это один из ближайших советников Трампа, которому поручена задача достижения мирного соглашения на Ближнем Востоке и координирующего усилия администрации по модернизации федерального правительства.

Кушнер примет участие в закрытых слушаниях комитетов Сената и Палаты представителей по разведке. Оба комитета хотят получить информацию о его контактах с представителями России, включая декабрьскую встречу с российским послом, а также встречу с российским адвокатом и другими людьми, связанными с Москвой, в июне прошлого года.

Последняя встреча привлекла большое внимание после того, как сын президента – Дональд Трамп-младший – опубликовал переписку, свидетельствующую об активном интересе, который он проявил к разоблачительным материалам об оппоненте Трампа на выборах демократе Хиллари Клинтон, которые, как он ожидал, мог предоставить российский адвокат.

Во встрече (помимо Кушнера) также участвовали Трамп-младший и тогдашний руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Изначально планировалось, что они выступят в ближайшие дни в комитете Сената по вопросам судебной власти, но слушания с их участием были отложены с учетом того, что они представят комитету документальные сведения и информацию.

В ситуации, когда расследование затронуло людей из ближайшего окружения главы государства, возникли вопросы о возможном использовании Трампом его права на помилование. Юристы Трампа отмечают, что Конституция наделяет президента широкими полномочиями по помилованию, но настаивают, что такая возможность не рассматривается.

«Мы не изучаем этот вопрос, поскольку проблема помилования – не в повестке дня, – заявил адвокат президента Джей Секулоу, выступая в программе “На этой неделе” на телеканале АВС. – Нет повода для помилования».

В то же время Белый дом настаивает, что внимание СМИ на «российском расследовании» ничем не обосновано.

«Три главные темы, которые волнуют американцев, – это иммиграция, здравоохранение и рабочие места, – заявила представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс, выступавшая в той же программе. – А три главные темы, которые волнуют СМИ, это Россия, Россия и еще раз Россия».

Свое мнение о ситуации высказывают законодатели от обеих партий. Председатель комитета Сената по вопросам судебной власти республиканец Чак Грассли в «Твиттере» призвал полностью опубликовать донесения российского посла в Москву о его предполагаемых беседах с сенатором Джеффом Сешнсом, которые якобы были перехвачены разведкой, и информация о которых просочилась в прессу. Сешнс поддерживал Трампа на выборах, а сейчас занимает должность генерального прокурора.

Тем временем старший демократ в Комитете Сената по разведке Марк Уорнер осудил любые упреждающие президентские помилования людей, которые оказались фигурантами «российского расследования».

Фото – Голос Америки