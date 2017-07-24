Состоялись праздничные мероприятия, посвященные 777-летию освящения церкви Св. Иоанна Крестителя в Гандзасаре

23 июля в селе Ванк Мартакертского района Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в Святой литургии и праздничных мероприятиях, посвященных 777-летию освящения церкви Святого Иоанна Крестителя монастырского комплекса Гандзасар.

Президент Саакян наградил медалью «Благодарность» заместителя предводителя Арцахской епархии ААЦ архимандрита Саака Шакаряна, благотворителей Варужана Баграмяна и Арама Франкяна за вклад в осуществление ряда благотворительных программ в Республике Арцах и по случаю 777-летия освящения церкви Святого Иоанна Крестителя.

На мероприятиях присутствовали председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян, другие должностные лица, представители Армении и Диаспоры, гости из-за рубежа.

Пресс-служба Президента Арцаха