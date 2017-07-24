Один из раненных азербайджанских солдат скончался: «Разминфо»

22 июля в селе Кызыл-Бурун Гаджигабульского района состоялись похороны военнослужащего ВС Азербайджана Нахида Солтанова (Nahid Soltanov). Военнослужащий получил ранение 14 июля и неделю провел в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает оппозиционный азербайджанский информационный сайт MeydanTV.

О смерти военнослужащего MeydanTV сообщил его брат – Эльчин Солтанов. А до того – 21 июля о смерти Солтанова в соцсетях сообщили азербайджанские пользователи.

Напомним, что Нахид Солтанов, а таже его сослуживец, данные о котором не оглашаются, были тяжело ранены 14 июля. Минобороны Азербайджана не сообщило членам семьи, в каких именно условиях были ранены военнослужащие.

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