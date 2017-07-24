«И у нас есть иски против Азербайджана в ЕСПЧ, они касаются их поведения, типичного для людоедов»: адвокат Айк Алумян

Ранее сообщалось, что, согласно анализу данных, опубликованных ЕСПЧ, из 47 стран Совета Европы Армения является абсолютным лидером по числу находящихся на этапе рассмотрения жалоб в ЕСПЧ – на 100 тысяч населения 70 исков. «Это свидетельствует о том, что наши адвокаты довольно хорошо работают. Я обрадовался, узнав об этой цифре. Естественно, я не в восторге от нашей судебной системы, однако уверен, что в Азербайджане ситуация с правами человека намного хуже. Если число жалоб из нашей страны больше, то это означает, что наши адвокаты работают активно»,- в беседе с Aravot.am сказал адвокат Айк Алумян.

Отметим, что, в отличие от нашей страны, в случае с Азербайджаном на 100 тысяч населения число жалоб составляет 20. Что касается жалоб против Армении, то их общее число составляет 1817, при этом, около 40% из них составляют иски из Азербайджана (жалобы азербайджанских беженцев 1992-1994 гг, а также иски, касающиеся материального ущерба после апрельской войны 2016 года).

По словам адвоката, это не является свидетельством недостаточных усилий армянской стороны. «Мы не можем запретить им обращаться в эту судебную инстанцию, таких рычагов нет. И у нас есть иски против Азербайджана они касаются их жестокого, типичного для людоедов поведения в ходе апрельской войны»,- отметил Айк Алумян.